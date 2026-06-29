Mientras Santi Gimenez es el jugador más caro de México, el de Ecuador cuesta casi 6 veces más

El duelo entre la Selección de México y el combinado de Ecuador por los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca. Ambos combinados se enfrentarán mañana en el Estadio Ciudad de México por un lugar en la próxima ronda de octavos de final. Sin embargo, el duelo también se juega a nivel de plantillas, ya que el conjunto sudamericano tiene una de las nóminas más cotizadas de la justa mundialista.

|Reuters

Según el sitio especializado Transfermarkt, el jugador de mayor valor del seleccionado de Ecuador es Moisés Caicedo, actual mediocampista del Chelsea que milita en la Premier League. La ficha de Caicedo está cotizada en 100 millones de euros, lo que lo convierte en el jugador más caro del conjunto dirigido por Sebastián Becaccece y sin duda en el jugador de mayor precio que pisará el martes el Estadio Ciudad de México. En la Selección Mexicana, el futbolista de mayor valor es Santi Gimenez, quien está valuado en una cifra de 18 millones de euros.

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El delantero centro Santi Gimenez lidera el plano económico del combinado dirigido por Javier Aguirre gracias a su consistencia goleadora y su capacidad de reventa en los distintos mercados de pases. Cabe mencionar que Santi llegó a esta justa mundialista luego de superar una lesión.

Por su parte, Moisés Caicedo es el principal estandarte de la Selección de Ecuador y eso se traduce en su cotización internacional. La carta del volante defensivo perteneciente al Chelsea de Inglaterra alcanza la cifra oficial de 100 millones de euros y esta equivalencia numérica demuestra de manera directa que la joya del equipo sudamericano cuesta casi seis veces más que el referente ofensivo del combinado nacional. Caicedo ha sido titular en los tres partidos que ha disputado el combinado ecuatoriano en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ alternando buenas y regulares actuaciones. Los aficionados ecuatorianos esperan que mañana sea la pieza fundamental en Ecuador en búsqueda de avanzar a la próxima ronda.