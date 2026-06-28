México vs Ecuador: estos son los cinco jugadores con mayor cotización de mercado

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresó en su etapa de máxima tensión con la confirmación de las llaves correspondientes a los dieciseisavos de final en las distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá. Para la afición local, lógicamente la atención está centrada en el México y Ecuador el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Los registros oficiales de la plataforma especializada Transfermarkt permiten desglosar el poderío económico que saltará al terreno de juego del Estadio Ciudad de México. La revisión de estos datos arroja una diferencia sustancial en las cotizaciones individuales a favor del conjunto dirigido por el estratega argentino Sebastián Beccacece, ya que dentro de un top 5 de los futbolistas de mayor cotización, 4 son ecuatorianos y tan solo un jugador de la selección mexicana ingresa en ese top.

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Los jugadores con mayor valor de mercado entre Ecuador y México

El duelo entre el conjunto nacional y el sudamericano también se vive en el mercado de trasnferencias, el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo está en la cima absoluta de la tabla de cotizaciones con cien millones de euros. El volante del Chelsea de Inglaterra se consolida como el jugador franquicia del compromiso. El segundo escalón corresponde al defensor central Willian Pacho, el cual tiene su ficha tasada en ochenta millones de euros con el París Saint-Germain. Su compatriota Piero Hincapié ocupa la tercera ubicación de la nómina al registrar un valor de cincuenta millones de euros con el Arsenal.

La hegemonía de la delegación andina se extiende al cuarto peldaño de la mano del zaguero Joel Ordóñez del Club Brujas, con treinta y tres millones de euros.

Por último y ya para completar este top 5, aparece un jugador de la Selección Mexicana. El delantero centro Santiago Gimenez rompe el monopolio sudamericano con el valor de su ficha que llega a la suma de los dieciocho millones de euros con el AC Milán. De esta manera, queda claro que en el nombre por nombre respecto a las cotizaciones, Ecuador está por encima de México.