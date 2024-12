El futbolista de la Premier League que habría sido ofrecido a Cruz Azul

Cruz Azul busca a como de lugar el título. La Máquina tuvo un año de ensueño, pero les faltó coronarlo con un campeonato en la Liga BBVA MX, pues en el Clausura 2024 llegaron a la Final, y en el Apertura 2024, se quedaron en semifinales, en uno de los partidos más memorables en la historia de las Liguillas; en ambas ocasiones cayeron ante el América.

Ahora, viene un nuevo año, y este proceso con Martín Anselmi esperan ya ponerle la cereza al pastel y llegar a la deseada décima, tras casi cuatro años de su último trofeo, cuando vencieron a Santos, para levantar la novena, tras más de dos décadas de sequía.

Así fue el año de Cruz Azul este 2024



Miguel Almirón podría ser nuevo jugador de Cruz Azul para el Clausura 2025

De cara al nuevo certamen, y con la meta clara del título, Cruz Azul estaría buscando renovar algunas posiciones y habría una opción en el aire. Según medios paraguayos, el delantero Miguel Almirón podría ser uno de los refuerzos de La Máquina para el Clausura 2025.

El guaraní estaría buscando nuevos aires, tras no tener los minutos que hubiera deseado en el Newcastle de la Premier League, y entre los clubes al los que les habrían ofrecido al ariete se encuentran los celestes. Una de las cosas que impediría el fichaje es el precio que tiene el futbolista, pues de acuerdo con transfermartk ronda los 16 millones de euros, un precio bastante elevado para el mercado mexicano.



Altas y abajas de Cruz Azul para el Clausura 2025



Hasta el momento el mercado de Cruz Azul no se ha movido. No han tenido bajas, ni altas confirmadas para el Clausura 2025, aunque si hay varios rumores. Jugadores que llegarían a La Máquina estaría Jesús Orozco Chiquete. Mientras que los que saldrían estaría Gonzalo Piovi, a Boca Juniors; Camilo Cándido y Juan Escobar, que habría regresado de Toluca, pero no entraría en planes de Anselmi.