¿Miguel Borja podría venir a México? Lo que se sabe de su futuro lejos de River

Mientras todos los ojos están puestos en la final entre América y Toluca por el Torneo Clausura 2025 que se jugará este jueves y el domingo, varios clubes ya tienen la cabeza puesta en el próximo Torneo Apertura. Uno de los jugadores de renombre que podría llegar a México es Miguel Borja, delantero colombiano que actualmente juega en River Plate. Según la prensa argentina, el ex Palmeiras no renovaría su contrato con el conjunto millonario y será agente libre en diciembre de este mismo año.

Según comentó el periodista Renzo Pantich, Borja no planea renovar su contrato con River, ni tampoco hay iniciativa por parte de los directivos. Todos los caminos llevan a que el colombiano deje Argentina a fin de año, precisamente porque no ha convencido a Marcelo Gallardo. Borja lleva 23 partidos jugados en este 2025 y apenas ha logrado convertir 6 goles, según números de Transfermarkt. Por otro lado, el medio colombiano Futbol Red asegura que el próximo destino de Borja podría estar en México. Debido a las bajas que podría sufrir Cruz Azul tras el Clausura 2025 , no sería extraño que realicen un intento por él.

X: @RiverPlate La Liga BBVA MX es una posibilidad para Miguel Borja.

Tiempo atrás, cuando Borja aún jugaba para Junior de Barranquilla, ‘La Máquina Cementera’ ofertó por el máximo goleador de la Copa Libertadores en actividad en 2023, pero finalmente este terminó fichando por el ‘Millonario’. Ahora la historia parece ser distinta, aunque no hay un pretendiente en específico que haya mostrado interés por ‘El Colibrí’ en estas últimas semanas. Además, Borja también ha recibido sondeos recientemente de la MLS, por lo que su futuro no está cien por ciento confirmado.

¿Cuál es el valor de Miguel Borja en la actualidad?

Si bien su temporada con River no está siendo la mejor de su carrera, el colombiano mantiene un nivel de mercado decente. Según la plataforma Transfermarkt, en 2025, el valor de Borja es de 4 millones de euros. Sin embargo, sabiendo que su contrato con el equipo argentino finaliza en diciembre de este mismo año, el club que lo desee podrá ficharlo ‘gratis’, pagando solamente su salario. ¿Será refuerzo de la Liga BBVA MX?