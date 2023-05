El Piojo Herrera asegura que tiene las puertas abiertas en América

¿Guiño al América? El Piojo Herrera sigue dando de que hablar, pues a pesar de estar en el banquillo de los Xolos, donde no ha podido conseguir más que dos victorias en 11 partidos, desde su llegada a esta segunda etapa con Tijuana, parece que le abrió las puertas a la directiva de Coapa, ahora que no tiene entrenador.

El estratega ha vivido dos ciclos con las Águilas, en donde, en cada uno de ellos, logró conquistar el título de la Liga BBVA MX, además un Campeón de Campeones y una Copa. En total disputó 277 duelos con los de Coapa, donde se fue con 142 triunfos por 66 empates y 69 derrotas.

El Piojo Herrera se ‘candidatea’ para dirigir al América

En una entrevista para ESPN, aclaró que es muy feliz y está concentrado en la Frontera para el inicio del Aperuta 2023, pero aseguró que tiene las puertas abiertas en el Nido: “Nunca descartó los equipos donde trabajé porque salí con puertas abiertas. Hice bien las cosas y cuando se toman decisiones hay que aceptarlas o no, pero si haces bien las cosas se tienen las puertas abiertas”.

Además habló sobre la repentina salida de Fernando Ortiz: “He escuchado que se terminaba su contrato y dijo que no quería seguir. Sus números lo avalan y ganar o no el título es consecuencia del trabajo realizado en el partido. Las decisiones se toman, no sé si se precipitó. Conseguirá trabajo porque sus números son muy buenos”.

A pesar de dejar las puertas abiertas en América, el Piojo buscará su primer campeonato de la Liga BBVA MX sin el América, pues tras conseguir dicho hazaña con las Águilas no ha podido con los otros equipos que ha dirigido, justo los Xolos en su primera etapa, y con los Tigres, conjunto que este torneo, Clausura 2023, busca levantar el trofeo cuando se mida ante las Chivas.