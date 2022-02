Miguel Herrera no está conforme con el rendimiento de sus jugadores

Tigres ganó en su visita a Ciudad Juárez en duelo correspondiente a la jornada 7 de la Liga BBVA MX con marcador de tres goles a dos, pero a pesar de los tres puntos obtenidos Miguel “Piojo” Herrera no quedó conforme con el rendimiento de los Felinos en los 90 minutos.

“La verdad relajamos mucho en el segundo tiempo, y cuando quisimos hacer los goles, tampoco tuvimos la fortuna de concretar en las últimas oportunidades claras, creo que hay que seguir trabajando en esa parte, no relajarnos, no regalar al rival porque el rival no va a dejar de correr, de tratar de cerrar los partidos de mejor forma”, declaró el técnico mexicano.

Andre Pierre Gignac es líder de goleo del Clausura 2022



A pesar que Tigres es una de las mejores ofensivas en el Clausura 2022, contando en su plantel con Andre Pierre Gignac , quien lleva seis anotaciones, empatado en el liderato de goleo con Nicolás Ibáñez del Pachuca, han recibido once goles en siete encuentro, colocándolos como una de las defensas más goleadas en la Liga BBVA MX.

“No me preocupa, me ocupa concentrarnos más porque reitero un partido que no tenía más trámite que finiquitar el segundo tiempo, nos complicamos nosotros por dejar de ser intensos y le regalamos al rival la iniciativa, al final se encuentran con un gol y pudimos haber hecho nosotros el cuarto. Son tres puntos de visitante, seguimos en la parte arriba de la tabla, corregir mucho lo que nos ha faltado para hacer más sólidos en la parte de atrás buscar el equilibrio en el equipo”, comentó el nacido en Cuautepec, Hidalgo.

Los Felino reciben en la jornada 8 al Cruz Azul en el Volcán, duelo entre equipos punteros de la tabla, lo que un triunfo puede representar en un futuro quedar entre los primeros cuatro lugares al terminar el torneo.