Miguel Herrera se olvida de Carlos Salcedo

Tigres no ha podido ganar en el Grita México BBVA Clausura 2022. Luego de haber rescatado el empata frente a Santos, el equipo de Miguel Herrera perdió en casa ante Puebla, en el partido que pudo haber sido de despedida para Carlos Salcedo .

El técnico de los felinos, Miguel Herrera, dijo que por ahora no sabe nada y no le preocupa el futuro del ‘Titán'. Luego de la derrota frente al Puebla, lo que en verdad le tiene que ocupar, es que retomen el camino lo más pronto posible.

Miguel Herrera habla de Carlos Salcedo

En la conferencia de prensa posterior a la derrota de Tigres frente a Puebla, el ‘Piojo’ descartó que sepa algo del futuro de Carlos Salcedo. Y es que tomó fuerza el rumor de la salida del mexicano al Toronto de la Major League Soccer de Estados Unidos.

“No tengo idea de lo que están hablando”, fue lo que dijo el técnico de los felinos. “Me concentré en el partido, no soy de ver las redes sociales, me concentro en lo que tenemos que hacer en el partido. Si alg pasa en la semana, tendrán noticias. Eso no me ocupa, me ocupa que el equipo se reanime”, declaró.

Carlos Salcedo de Tigres durante el partido Tigres UANL vs Puebla, correspondiente a la jornada 02 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 15 de Enero de 2022.

En la misma línea, a Miguel Herrera se le cuestionó sobre la posibilidad de que llegue un defensa central a la plantilla, en caso de que salga Carlos Salcedo. En esa cuestión, el ‘Piojo’ no dijo nada concreto y aseguró que lo “irán gestionando con la directiva”.

“No estamos cerrados porque tenemos dos plazas de extranjero. El equipo está muy bien, no le falta nadie y no perdimos por eso. Simplemente no tuvimos un buen día”, fue lo que dijo Miguel. En las próximas horas se podría saber algo del futuro de Carlos Salcedo.

