Los goles de Tigres no fueron cuestión de suerte: Miguel Herrera

Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León se impusieron por dos goles a cero a los Rayados de Monterrey en el Clásico Regio 127 en la historia, la dupla franco-felina de Andre-Pierre Gignac y Florian Thauvin fueron los autores de los goles.

Para Miguel ”Piojo” Herrera los goles de Tigres no fueron producto de la suerte, debido a que para generar esas oportunidades se tiene que disparar al arco contrario.

“Para conseguir los goles hay que patear y se pateó varias veces, yo no vi a Nahuel sacar una pelota de gol en cambio Andrada sacó dos pelotas de gol aparte de los dos goles que caen, fortuito no es, uno busca la suerte, claro que es importante la suerte pero no hay que trabajar para pedirla, hay que trabajar para hacer lo mejor posible las cosas y si hay suerte bien, yo siempre he dicho que le dejas un porcentaje muy bajo a la suerte pero la quiero de mi lado”, declaró Herrera tras su primer triunfo en un Clásico Regio siendo Tigre.

Herrera enalteció el rendimiento de la defensa de los felinos, después de dejar el arco de Nahuel “Patón” Guzmán en cero frente al poder ofensivo de la Pandilla.

Miguel confesó en la rueda de prensa post partido que durante la semana motivo a sus jugadores a intentar sorprender al guardameta argentino Esteban Andrada al momento de centrar el balón.

“Les dije a los muchachos que cuando vayan a tirar un centro busquen tirar a gol, porque Andrada es un tipo que se aviva, tiene esa intuición que cuando el delantero centra camina hacia delante y lo hace bien, normalmente corta centros y si ves la repetición del gol, en ningún momento voltea la cabeza para buscar a alguien, se agacha y patea gol muchos dirán que tiró un centro, pero Flor (Florian Thauvin) tiro a gol se ve muy claro en la repetición y creo que es parte de lo que se trabajó en la semana, el equipo lo hace y lo hace bien”, habló acerca del segundo gol del partido.

¿Cómo marchan los Tigres de Miguel Herrera?

Tigres marcha como segundo lugar en la Liga BBVA MX con 23 puntos y únicamente una derrota en el Clausura 2022.