Miguel Herrera explota contra el arbitraje y acepta la multa

Miguel Herrera entró furioso a la conferencia de prensa posterior a la derrota de sus Tigres c ontra Necaxa en Aguascalientes. El técnico aseguró que el primer gol de los Rayos era fuera de juego, por lo que salió con una computadora para mostrar la imagen de la jugada.

“Por esto llamarán a mi directiva, mi directiva me va a regañar. Pero el instrumento funciona, ahí está la prueba. Esto es una toma de la TV, en el VAR también debe estar. Se enojan cuando lo hacemos por este medio, todos los partidos hay una jugada, una situación y los que siempre sufrimos somos nosotros, los técnicos somos los que perdemos la chamba, yo no he visto que los árbitros sean despedidos. Y lo sé, me van a multar, está bien, me la como, pero esto de acá, cambió el partido”, dijo el “Piojo” ante los medios de comunicación.

Para el entrenador de los felinos no solo fue esa jugada la que los perjudicó, aseguró que varias decisiones arbitrales fueron en contra de su equipo, y que, en parte, gracias a eso, no pudieron recuperarse del marcador adverso (2-0).

Herrera pide castigo para los árbitros

“La herramiento (VAR) funciona. No le echemos la culpa a la herramienta. El VAR sirve, está clarita la jugada, nosotros desde la banca la vimos. Los de arriba quieren pitar, el árbitro estuvo ahí dos minutos. Así como a mí, también debe venir un castigo para ellos”, solicitó.

A pesar del disgusto, Herrera aceptó que su equipo no tuvo un buen encuentro ante los Rayos. Además, gracias a esta derrota, los regiomontanos perdieron el liderato con el Pachuca, conjunto que venció al Puebla y se afianzó en el primer lugar.

“Si se marca el fuera de lugar, el partido sigue. No demerito el trabajo del Necaxa, esto pasa porque sufres la jugada como la del primer gol y te cambia todo el panorama”, sentenció Miguel Herrera.