Miguel Herrera responde a afición de América por abucheos en el Azteca

La visita de Tigres al América significó el regreso de Miguel Herrera al Estadio Azteca, un sitio en el que fue vitoreado durante muchos años y en el que, aparentemente, ya no queda rastro de ese amor.

Previo al arranque del encuentro en el Coloso de Santa Úrsula, el sonido local —como acostumbra— compartió la alineación del equipo visitante y, para cerrar, anunció el nombre del director técnico. De inmediato, los decibeles del inmueble aumentaron y una rechifla se apoderó de él.

Te puede interesar: VIDEO: El épico regaño de Miguel Herrera a Sebastián Córdova

Los detalles del segundo uniforme de la Selección Mexicana |Qatar 2022

Mensaje del ‘Piojo’ Herrera a la afición del América

Cuestionado al respecto, el ‘Piojo’ aprovechó para enviar un mensaje a quienes le manifestaron aversión hacia su persona.

“La gente es así, la gente se olvida muy pronto de lo que uno hace, al final de cuentas yo me quedo con el cariño y el afecto que me dio este club, ahora me debo a otro club, como es Tigres que me trata muy bien, pero sí, la gente tiene memoria muy corta”, dijo, en conferencia de prensa.

Durante sus dos etapas como estratega de las Águilas, Herrera ganó dos ediciones de la Liga BBVA MX, una de Copa MX y un trofeo de Campeón de Campeones, logros que lo llevaron a ser uno de los entrenadores más exitosos en la historia del club, pero eso no fue suficiente en el duelo de la Jornada 11 y, además de salir abucheado, sus dirigidos fueron derrotados por marcador de 2-1.

Mexsport

Con respecto a dicho resultado, el timonel hizo un breve análisis público: “Desafortunadamente, nuestros errores ellos los capitalización bien, fue un buen partido, hicimos un partido a la altura”.

En este momento, el conjunto de San Nicolás de los Garza marcha en la quinta posición y, a lo largo de los últimos encuentros, se le ha criticado la falta de tino frente al arco. A dicha postura, se sumó Miguel Herrera.

“Me preocuparía muchísimo que no generáramos, estamos pateando al arco, no estamos siendo certeros”, concluyó.

Te puede interesar: Para Miguel Herrera, el Clásico Regio es el más visto de la Liga MX