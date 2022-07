Miguel Herrera se ríe de los supuestos problemas de vestidor en Tigres

El entrenador de Tigres, Miguel Herrera, esclareció los supuestos que se dicen sobre lo que se vive dentro del plantel, después de un par de indisciplinas. El polémico estratega negó que fuera el caso y consideró que dos de sus futbolistas simplemente se equivocaron y nada más que eso.

“Me da risa esa pregunta, no sé a quién se le ocurre decir que una situación de un jugador haga que el vestidor esté mal, el vestidor desde que llegué es extraordinario, muy exigente y con capacidad y liderazgo, mejor que nunca está el vestidor, por la ocasión de una persona no se puede catalogar a 25 jugadores, la persona tuvo una mala decisión, pero el grupo está perfecto”, expresó Herrera en conferencia de prensa.

El “Piojo” sí se refirió a los casos de Luis Quiñones y Yeferson Soteldo, quienes fueron castigados por diferentes circunstancias, sin embargo, negó que esto tenga un impacto negativo en la plantilla o que no fuera manejado de la mejor manera por la directiva y cuerpo técnico.

“Es una situación interna, nosotros debemos tomar decisiones internas, son errores de una sola persona, se aplica el reglamento y nada más. Son situaciones distintas, pero al final de cuentas son circunstancias que atacamos todos no nada más cuerpo técnico o capitanes sino todos como equipo, son equivocaciones individuales y trataremos de que no vuelvan a pasar, hay un reglamento interno. Hablamos todos juntos con la directiva para borrar estas circunstancias, son equivocaciones y tratamos de que sean menores posibles para que no peguen al grupo, pegan más afuera que internamente, pero lo asentamos con todos”, agregó.

Asimismo, Herrera trabajó con lo que sería el 11 titular con el que arrancará el torneo Apertura 2022, mismo que estará conformado por: Miguel Ortega, Javier Aquino, Igor Lichnovsky, Diego Reyes, Jesús Angulo, Guido Pizarro, Sebastián Córdova, Juan Pablo Vigón, Raymundo Fulgencia, Florian Thauvin y André-Pierre Gignac.

Los Tigres recibirán a Cruz Azul en el Volcán a las 19:05 horas del sábado 2 de julio.