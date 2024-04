¿Qué dijo el ‘Piojo’ Miguel Herrera sobre volver al Volcán?

El encuentro ante los Xolos, será muy importante para el conjunto de la UANL que necesita ganar si quiere asegurar su pase directo a los cuartos de final y evitar cualquier posibilidad de caer a la zona del Play In.

Habrá un condimento especial para este enfrentamiento en el que por primera vez el técnico Miguel Herrera regresará al Estadio Universitario después de su salida como el timonel de los ‘Felinos’.

La polémica salida de Herrera de los Tigres

El ‘Piojo’ se fue por la puerta de atrás de los Tigres tras tres torneos dirigidos en los que no pudo llevar ni siquiera a una final al conjunto regiomontano a pesar de la gran plantilla con la que siempre contó.

Además de que el entrenador mexicano generó mucha polémica y algunas molestias al interior del vestidor por la declaración en la que dijo que el equipo era “viejo” después de ser eliminados en cuartos de final contra el Pachuca en el último certamen al frente de los ‘Universitarios’.

Estas palabras en parte provocaron su salida y curiosamente el conjunto de la UANL se convirtió en el campeón de la LIGA BBVA MX en el siguiente semestre (Clausura 2023) con Robert Dante Siboldi en el banquillo. En cambio, el ‘Piojo’ Herrera se fue a dirigir a Tijuana, en donde no ha podido ni siquiera clasificar a la fase final del futbol mexicano en los tres torneos a su cargo.

El ‘Piojo’ evitó entrar en polémicas



Habrá cierta expectativa por ver cómo recibe la afición auriazul a su ex técnico en su primera visita al ‘Volcán’ luego de su salida.

“Ellos tendrán su decisión. Yo la verdad vengo con la idea de sacar puntos para Xolos. Siempre estaré eternamente agradecido por cómo me recibieron, cómo me alentaron, cómo me exigieron. Siempre respetaré a las aficiones, porque además ellos apoyan a su equipo”, opinó Herrera acerca de esta situación.

El partido de los Tigres ante Tijuana se llevará a cabo este sábado 27 de abril en punto de las 19:00horas, tiempo del centro de México.

