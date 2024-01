Miguel Layún defiende el fichaje del ‘Chicote’ Calderón con América

Uno de los fichajes que más polémica levantó en el Clausura 2024, fue el de ‘Chicote’ Calderón con el América. El último equipo del defensa mexicano fue Chivas y es por eso que los aficionados tanto de los azulcremas como de los rojiblancos, se manifestaron al respecto.

Sin embargo, una voz autorizada como Miguel Layún, reciente campeón con el América y retirado, habló sobre la llegada del ‘Chicote’ Calderón. El ex de los azulcremas aseguró que Cristian merece el beneficio de la duda, pues además es un futbolista con buenas condiciones.

Te puede interesar: El polémico mensaje del ‘Chicote’ Calderon tras fichar con el América

¿Quién se acordará del América del Apertura 2023 si no es campeón? | En Caliente

Miguel Layún confía en el ‘Chicote’ Calderón

Layún confía en que las situaciones que vivió el ‘Chicote’ Calderón con Chivas, lo hicieron tener un mayor compromiso y así es como podrá demostrar el nivel que tiene. Indirectamente, la llegada de Cristian sirve para suplir su reciente salida.

“Me parece que tiene condiciones muy buenas. Me gustaría creer que su compromiso le va a hacer entender que tiene que estar mucho más enfocado y comprometido con él mismo, para ser el jugador que puede ser para el futbol mexicano”, declaró el exseleccionado mexicano.

De igual manera, Layún habló se refirió a las situaciones extracancha que rodearon el ‘Chicote’ Calderón y aseguró que prefiere no opinar, ya que no sabe hasta donde fueron ciertas o no.

“El tipo de las cosas que salieron, que no puedo opinar porque no sé hasta donde son ciertas y dónde no, creo que tiene talento suficiente para poder hacer las cosas bien”

Por último, Miguel Layún le deseó todo lo mejor al ‘Chicote’ Calderón, pues como buen americanista espera que le vaya bien. “El tipo no ha pateado una pelota y ya lo está matando todo mundo. Espero que le vaya bien, creo que es lo más importante”, agregó.

¿Cuándo debutaría el ‘Chicote’ Calderón con el América?

El debut oficial del ‘Chicote’ Calderón con el América podría darse en la misma primera jornada del Clausura 2024, cuando las Águilas se enfrenten a Xolos en calidad de visitante, el próximo sábado 13 de enero.

Te puede interesar: El jugador que saldría del América tras la llega del ‘Chicote’ Calderón al América