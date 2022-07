Miguel Layún pide calma ante el mal inicio de América

Después de dos partidos sin conocer la victoria en el torneo Apertura 2022, las alarmas se encienderon en el América. Los azulcremas empataron ante Atlas y perdieron frente a Monterrey en las primeras dos jornadas y el lateral Miguel Layún pidió calma a la afición.

“Creo que el equipo cada vez va mejorando su accionar y es cuestión de que pronto el equipo encuentre los resultados que se merece con el trabajo que estamos haciendo”, declaró durante la presentación de StadiumCheck, una nueva aplicación que tiene como objetivo unir a los futbolistas con la afición en sus visitas a los estadios.

Fernando Ortiz, técnico azulcrema, ha comenzado a recibir críticas por el funcionamiento del equipo, pero el exjugador del Porto y Villarreal le quitó el foco de encima.

“Tienen que voltearnos a ver a nosotros. Nosotros estamos en el terreno de juego y la responsabilidad recae en los jugadores. El Tano fue el mismo que nos agarró en último lugar y nos metió a Liguilla, no hay que volverse locos”.

Layún también ha sido blanco de cuestionamientos debido a sus dos actuaciones, pero se mostró tranquilo.

“A veces no leo las críticas. Es difícil para nosotros porque somos espectáculo para la gente y si no cumplimos ganando para la afición, te vas triste y saber que la gente se va con ese descontento, te pone en una situación más compleja. La gente está en su derecho de sentir y comunicar. Ahora tenemos la oportunidad con Toluca de demostrarles que estamos en el camino adecuado. Si no hay exigencia aquí, me preocuparía. No creo que hay que alarmarse”.

Miguel Layún habla sobre la situación de las Selecciones Nacionales

Después de las dos dolorosas eliminaciones de la Selección Mexicana Sub 20 y de la Femenil de sus respectivos Mundiales y los próximos Juegos Olímpicos, Miguel Layún dio su opinión sobre esta situación.

“No sé qué esté pasando, hace mucho no voy a la Selección. Yo tengo fe en que todo es parte de un proceso. Es momento de esperar y confiar que les irá bien en el Mundial de Qatar”.