Layún descarta que sea su último torneo en América

Debido a la poca actividad que ha tenido durante el presente semestre con el América , Miguel Layún es una de las piezas cuya continuidad es puesta en duda por el entorno emplumado; sin embargo, por su mente aún no pasa abandonar al equipo con el que ganó su primer título en México.

Volver para ser campeón

"¿La última (temporada)? No. Todavía me quedan al menos seis meses de contrato, termina en diciembre, pero siempre comenté que quería volver al club a salir campeón. Desde que me fui al Watford, dije que mi único objetivo era volver y salir campeón. No voy a hacerlo solo, no soy Maradona, ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, soy un jugador que tiene un rol”, explicó, al ser cuestionado sobre su posible salida al término del actual torneo.

El aporte de Layún en el plantel

Aunque no ocultó su deseo de tener más minutos dentro de la cancha, el experimentado lateral se mostró consciente de su papel actual y lo utilizó para ejemplificar su aporte a la plantilla que comanda Fernando Ortiz.

“Para ningún jugador es fácil tener poca participación. El sueño de todo jugador es estar en el terreno de juego, pero eso es lo que yo más rescataría del grupo. Cuando a alguien le ha tocado asumir un rol diferente, lo ha hecho de buena forma, eso es lo que permite que el grupo se termine uniendo más cada fase que pasa. Lo dije cuando llegué, yo vine entendiendo que no tengo 22 años y que no sólo puedo aportar dentro del terreno de juego, sino también fuera”, expuso.

Su rol como remplazo

La suplencia, no obstante, está lejos de empalmarse con las metas que Miguel se ha trazado para el tramo final de su carrera.

“Me ha tocado asumir ese rol y lo hago feliz de la vida, independientemente de que siempre trabajaré por buscar sumar minutos en donde se necesite. Yo voy a intentar ser una pieza más en el engrane que permita que las cosas funcionen y logremos los objetivos”, aseguró.

El torneo del América

Acorde con las fortalezas antes mencionadas, Layún compartió su análisis de un torneo en el que las águilas sorprendieron con un giro de 180 grados a partir de la Jornada 12.

“Lo que hemos vivido a lo largo del torneo ha sido muy positivo para todos nosotros, porque, de los peores momentos, se sacan las mejores cosas y este equipo lo demostró. Estuvimos en el fondo de la tabla, cosa que no es nada común para esta institución, y el grupo respondió con jerarquía ante esa presión, entendió que le debíamos muchísimo a la gente, a la institución y a nosotros mismos”, reflexionó, antes de viajar a Puebla para disputar la idea de los cuartos de final de la Liga BBVA MX.