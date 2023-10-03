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Exfigura de las Chivas anuncia su retiro del futbol

Tras casi un año de inactividad el ex futbolista de las Chivas; Miguel Ponce, da casi por hecho su retiro del futbol profesional al no encontrar equipo

miguel ponce habla sobre las declaraciones de memo ochoa

Escrito por: Memo Gómez

El ex futbolista de Chivas, Miguel Ponce, dio a conocer que pese a no hacerlo de manera oficial, el defensor ya da por hecho su retiro de las canchas profesionales, al no encontrar acomodo en ninguno equipo del futbol mexicano.

Al comienzo del 2023, el contrato del ‘Pocho’ que lo vinculaba con Chivas llegó a su fin, tras perder cada vez más protagonismo y ser objeto de críticas por gran sector de la afición tapatía, el club decidió no renovarlo.

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Casi un año después de haber jugado su último partido formal defendiendo la camiseta del Rebaño Sagrado, el lateral de 34 años para el podcast ‘No es tema’ habló su situación actual:

Oficialmente no estoy retirado porque no lo he anunciado, ni mucho menos pero prácticamente ya es un hecho, estoy inactivo desde hace ocho, nueve meses y creo que para agarrar otro equipo va a ser difícil

Aunque el ex seleccionado azteca tenía las expectativas de seguir compitiendo en el alto rendimiento, confesó que si buen tuvo ofertas de algunas instituciones que mostraron interés en contratarlo, ningún proyecto obtuvo convencerlo para su incorporación.

A lo largo de su trayectoria, el lateral izquierdo pasó por las filas de plantillas como Necaxa, Guadalajara y Toluca. Asimismo, fue parte de la histórica convocatoria que logró ganar la meda de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, frente a Brasil.

Durante su carrera, tuvo participación en más de 350 partidos en la Liga BBVA MX, la mayoría de estos con el cuadro rojiblanco, con los ganó un título de liga en el Clausura 2017, dos Copa MX y un Campeón de Campeones.

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