Exfigura de las Chivas anuncia su retiro del futbol

El ex futbolista de Chivas, Miguel Ponce, dio a conocer que pese a no hacerlo de manera oficial, el defensor ya da por hecho su retiro de las canchas profesionales, al no encontrar acomodo en ninguno equipo del futbol mexicano.

Al comienzo del 2023, el contrato del ‘Pocho’ que lo vinculaba con Chivas llegó a su fin, tras perder cada vez más protagonismo y ser objeto de críticas por gran sector de la afición tapatía, el club decidió no renovarlo.

Las palabras de Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras vencer a Jermell Charlo | Box Azteca

Tal vez te puede interesar esto: Adelantan cual sería el nuevo estadio del América durante las remodelaciones en el Azteca

Casi un año después de haber jugado su último partido formal defendiendo la camiseta del Rebaño Sagrado, el lateral de 34 años para el podcast ‘No es tema’ habló su situación actual:

“Oficialmente no estoy retirado porque no lo he anunciado, ni mucho menos pero prácticamente ya es un hecho, estoy inactivo desde hace ocho, nueve meses y creo que para agarrar otro equipo va a ser difícil”

Aunque el ex seleccionado azteca tenía las expectativas de seguir compitiendo en el alto rendimiento, confesó que si buen tuvo ofertas de algunas instituciones que mostraron interés en contratarlo, ningún proyecto obtuvo convencerlo para su incorporación.

A lo largo de su trayectoria, el lateral izquierdo pasó por las filas de plantillas como Necaxa, Guadalajara y Toluca. Asimismo, fue parte de la histórica convocatoria que logró ganar la meda de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, frente a Brasil.

Durante su carrera, tuvo participación en más de 350 partidos en la Liga BBVA MX, la mayoría de estos con el cuadro rojiblanco, con los ganó un título de liga en el Clausura 2017, dos Copa MX y un Campeón de Campeones.

Tal vez te puede interesar esto: La tabla de goleo tras la Jornada 10 en el torneo Apertura 2023 | Liga BBVA MX