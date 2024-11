VIDEO: Mike Tyson le suelta cachetada a Jake Paul en el pesaje previo a su pelea

Este jueves 14 de noviembre del 2024, se hizo el pesaje previo a la pelea de Mike Tyson vs Jake Paul. En el careo, Jake hizo un movimiento extraño para acercarse a Tyson pues llegó caminando con pies y manos, lo que le terminó molestando al ex campeón de mundial de 58 años y le soltó una fuerte cachetada.

Paul no reaccionó al movimiento de Mike y recibió el golpe en su rostro, se le quedó viendo e hizo la seña de que no había sido nada ese contacto.

mike tyson just slapped tf out of jake paul LMFAOOOOO pic.twitter.com/crUzvfBo2E

