Mikel Arriola no le cierra la puerta al ‘Ojo de Halcón’ en la Liga MX

En el futbol, las decisiones arbitrales con polémica no tienen edad; sin embargo, la implementación del VAR debía suponer una mejora que algunos todavía no alcanzan a percibir. Una propuesta que ha sonado en las últimas semanas es la del ‘Ojo de Halcón', tecnología de punta que se utiliza en la Premier League, por ejemplo, u otros deportes de distinta índole. El presidente de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola, no le cerró la puerta a dicha opción.

Mikel Arriola habla del Ojo de Halcón en la Liga MX

“En materia tecnológica, la liga tiene que ir con cargo a los elementos que aporten apoyo a las decisiones arbitrales; el más claro es el VAR, más este tipo de mecanismos que tiene que ver con una decisión arbitral. Estamos con una conversación permanente para incrementar a los árbitros sus herramientas y una de ellas es este tema del halcón. Lo tendremos que ver de manera conjunta. Es un tema que tendremos que resolver juntos”, dijo en conferencia, desde las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

A pesar de las múltiples críticas que la labor de los silbantes ha desatado recientemente, el dirigente consideró que existe un progreso notado en la colaboración con el nuevo mandamás de los ‘colegiados': Armando Archundia.

“Seguimos en constante comunicación con el presidente de la Comisión de Árbitros. Lo que hemos visto en nuestra revisión semanal con Armando es que se han reducido las quejas arbitrales y queremos aprovechar el mes de septiembre para aumentar el interés. Estamos en un buen escenario de fecha”, comentó.

Al término de los encuentros, diversos directores técnicos de la Liga BBVA MX han manifestado su descontento con las determinaciones de los encargados de impartir justicia y, en ocasiones, han sido multados por sus comentarios. Mikel se refirió a este tema y aseveró que se busca un diálogo más amplio entre ambas partes para evitar posibles confrontaciones y sanciones.

“Esa conversación la tienen el club y la Comisión, ahí el tema se analiza de manera clara, se pueden generar discusiones, queremos ir mejorando cada vez más esa comprensión, sabemos que hay un criterio determinado para cada jugada”, sentenció.

