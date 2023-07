Mikel Arriola pide una oportunidad para los naturalizados en la Selección Mexicana

Mikel Arriola habló en exclusiva para Azteca Deportes. El Presidente de la Liga BBVA MX nos contó lo que implica que Messi debute en Miami ante un equipo de la Liga BBVA MX.

“Hace pocas semanas se anuncia la llegada de Messi y que debuta ante un equipo de la liga nacional, eso implica en lo futbolístico que nuestros equipos, no solamente van a jugar contra Messi o Busquets, esto se verá como una tendencia permanente a que más jugadores de ese calado vengan a Norteamérica”, dijo el titular del torneo nacional.

La Leagues Cup no afectará a la Liga MX

Por otro lado, aseguró que la Leagues Cup no afectará o restará importancia al torneo local

“No se pierde absolutamente ningún minuto de nuestra liga, paran su calendario, nosotros paramos a la fecha tres, un mes después de eso se juega completo el campeonato de la Liga. No se va a perder nada y le vamos a dar a los aficionados un futbol muy competitivo y este campeonato le hará muy bien a nuestros jugadores porque van a verlos en más de 100 países. Es la primera vez que la liga vende los derechos, no solamente de Estados Unidos si no en más de 100 países en el mundo, a nuestros jugadores los van a ver en Asia, África y Europa, debemos seguir exportando más jugadores, que el técnico de la selección tenga una canasta más robusta y que estén jugando en Europa”, expresó Arriola.

Finalmente, afirmó que los jugadores naturalizados deben tener una oportunidad en la Selección Azteca.

“Creo que a los naturalizados se les debe dar una oportunidad en la selección nacional y que mejor que a los naturalizados que vinieron a la Liga BBVA MX, hay que recordar que la Liga en el mundial de Catar fue una de las primeras ligas del mundo en aportar jugadores extranjeros al mundial, eso habla muy bien”, sentenció Mikel Arriola.

