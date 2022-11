Mikel Arriola aclaró rumores sobre sanciones a Querétaro

Se realizó la Asamblea Ordinaria de la Liga BBVA MX en las instalaciones de la FMF en Toluca en la que no se trataron asuntos relacionados al Club Querétaro que han circulado en las últimas horas. Trascendió que los jugadores de Gallos Blancos no han recibido completos sus salarios, hecho del cual se expresó Mikel Arriola, presidente de la liga.

“Está Querétaro al corriente, en el momento de esta Asamblea no hay en la Comisión de Controversias ningún planteamiento en sentido contrario. No fue tema Querétaro en esta reunión, no estaba en la agenda tocar el tema de la venta de Querétaro. Como ustedes saben, la venta de Querétaro está instruida por la propia Asamblea, pero no fue tema de informe en esta sesión” dijo Arriola en conferencia de prensa.

Se mancha de forma irreversible el futbol mexicano

Arriola aclaró que tampoco Querétaro presentó solicitud alguna para reducir el castigo de veto por un año que todavía pesa sobre el Estadio Corregidora tras los acontecimientos de violencia ocurridos en marzo.

“No hemos recibido ninguna solicitud del Querétaro para efectos de reducir esa sanción, lo que sí, estamos muy cercanos a ellos para ver cómo apoyamos al equipo en esta etapa que enfrenta un reto importante de cómo llegar de aquí a marzo a cumplir esa sanción, estaremos muy atentos y muy cercanos a la directiva de Querétaro” mencionó el directivo.

Te puede interesar: Ascenso a Liga BBVA MX hasta 2024 y descenso en 2026

Fechas clave para la Liga BBVA MX en 2023



El torneo de Clausura 2023 de la Liga BBVA MX iniciará el próximo 6 de enero con la jornada 1. La gran final del certamen se disputará el domingo 28 de mayo. En el semestre habrá solo una fecha doble y una pausa por Fecha FIFA que está contemplada del 20 al 29 de marzo para las actividades de la Selección Nacional.

Te puede interesar: Los equipos más caros que tendría el Clausura 2023

En la Asamblea de Dueños se acordó que en 2023 continuará el procedimiento del FAN ID para que los aficionados que asistan a los estadios se registren como medida de control y prevención de hechos violentos.