Mikel Arriola advierte: medidas ejemplares y extraordinarias

El presidente de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola, habló sobre las sanciones que recibirá el Corregidora y Querétaro luego del altercado en el partido ante Atlas.

El presidente de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola, habló en exclusiva para el programa Hechos AM, luego de los lamentables sucesos ocurridos el sábado 5 de marzo en el Estadio Corregidora .

¿El Club Querétaro será desafiliado? Mikel Arriola responde

Esta mañana, Lucy Bravo questionó al presidente sobre la posibile desafiliación del Club Querétaro. Esto fue lo que respondió:

“Están sobre la mesa diversos escenarios a partir de lo que se derive de las evidencias del proceso de la Comisión Disciplinaria. Si un club no está atento a todos los procesos de seguridad, será sancionado ejemplarmente”.

“En el pasado ha habido vetos, han habido multas. Queremos procurar que quede ejemplarmente establecido que si un club no está atento a todos los procesos de seguridad, ese club deberá tendrá ser sancionado ejemplarmente. No me quiero adelantar, porque este club (Querétaro) compadece. Pero también vamos a aprovechar esa veta que no se había utilizado antes. Muy seguramente va a ser un mensaje para todos los clubes que tenemos que parar la relaciones con estas barras que se visten y engañan como grupos de animación.”