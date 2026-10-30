Milán vs Inter de Milán; la hora para VER EN VIVO el Derby della Madonnina en la Serie A

Se trata, sin duda alguna, de uno de los partidos más importantes y atractivos que existen en la historia del balompié profesional. Este fin de semana la Serie A presentará, en la Jornada 10 de la temporada 2026, el auténtico Derby della Madonnina entre el Milán y el Inter de Milán.

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Será este sábado cuando el Milán y el Inter de Milán se vean las caras por primera vez en esta temporada, en el que es uno de los juegos más atractivos que puede haber en la primera división de Italia. Por tal motivo, no está de más que conozcas todos los detalles al respecto.

¿Cómo llega el Milán y el Inter de Milán a este Derby della Madonnina?

Lo primero a tener en cuenta es que, después de nueve fechas disputadas, tanto el Milán como el Inter de Milán se encuentran en la zona alta de la tabla general, esto pese a los conflictos económicos que ambos clubes han tenido a lo largo de los últimos años en Italia.

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FT. https://t.co/2PYYU9YHFI — AC Milan (@acmilan) October 28, 2026

El Inter de Milán, de la mano de Lautaro Martínez, es el principal candidato a quedarse con el título de la Serie A en la temporada 2026 gracias al poderío en ofensiva que tienen, así como al hecho de registrar los puntos suficientes para pelear por el liderato junto a la Roma y la Lazio.

Del otro lado de la moneda se encuentra el Milán, un equipo que viene de menos a más en la campaña y que, si bien aún está lejos del liderato tras la derrota ante el Bologna, entiende que una racha positiva de triunfos podrían llevarlo al primer lugar, y qué mejor que iniciar esta frente al rival más grande que tiene en Italia.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Milán vs Inter de Milán?

Este sábado 31 de octubre el futbol de Italia se paralizará con el auténtico Derby della Madonnina, mismo que enfrentará al Milán y al Inter de Milán en la mítica cancha del San Siro. Este juego se llevará a cabo en punto de las 13:45 horas y se podrá disfrutar a través de Disney Plus.