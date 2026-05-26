¿Cuánto dinero se lleva el campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Estos han sido los premios mayores

La FIFA oficializó el paquete económico para esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El total de premios a distribuir entre las federaciones ascendió a un monto récord. En esta ocasión, el ente madre del futbol mundial otorgará 727 millones de dólares y pagará una cifra inédita al campeón.

Gianni Infantino|Reuters

De la cifra mencionada, 655 millones van destinados a recompensar el rendimiento de los equipos. La cifra fue informada oficialmente por la FIFA en un comunicado, luego de que se aprobaron los premios para esta edición del torneo en diciembre de 2025.

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El campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 obtendrá una recompensa económica de 50 millones de dólares. Este cheque corona al certamen como el mejor pagado en toda la trayectoria de los mundiales, superando lo recibido por ejemplo por la Selección Argentina, durante Qatar 2022 que fue de 42 millones de dólares.

El modelo de distribución actual garantiza que ninguna federación sin ingresos adicionales tras su participación en el torneo. Cada país participante tiene asegurado un pago mínimo de 10.5 millones de dólares por disputar la fase de grupos.

Cuánto recaudaron los últimos campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El crecimiento de los premios económicos ha sido exponencial si se analiza la evolución financiera durante las últimas dos décadas. Francia recibió 38 millones de dólares por coronarse en Rusia 2018. En el caso de Alemania, obtuvo 35 millones por su triunfo en Brasil 2014. Una distancia mayor se observa al recordar el título de Italia en Alemania 2006. En aquella oportunidad el cuadro europeo percibió 12.2 millones de dólares.

Al ir más atrás en el tiempo, las cifras son mucho menores. Tal es así que la Selección Argentina de 1986, que tuvo a Diego Armando Maradona como figura, obtuvo la suma de 2.2 millones de dólares por ganar el título.