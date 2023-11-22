Los nuevos candidatos para ser el técnico del Toluca

El Torneo Apertura 2023 fue una rotundo fracaso para Toluca, el conjunto escarlata finalizó en la posición número 12 con 21 puntos, por lo que no logró clasificar ni al Play-in, que es el nuevo método de repesca.

A falta de cuatro Jornadas para el cierre de la fase regular de la competición, los directivos del club decidieron por despedir al entrenador de ese entonces, Ignacio Ambriz luego de sostener una reunión con los dirigentes que concluyó con la salida del estratega.

“La Selección Mexicana no merece ningún aplauso” | En Caliente

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Luego de hacer oficial el despido de Nacho, los Diablos Rojos confirmaron a Carlos María Morales, como su nuevo director técnico interino por lo que restaba del certamen. Desafortunadamente para su causa, el equipo no consiguió los resultados esperados, tras perder sus últimos tres juegos que en caso de conseguir la victoria, hubiera significado la clasificación al repechaje.

Es por eso que es casi un hecho que para el siguiente campeonato el “Tanque” no se quede al mando, por lo que los altos mandos de la escuadra choricera ya estarían buscando opciones para contratar a su nuevo líder de cara al próximo certamen, el Clausura 2024.

En el transcurso de las semanas, se han manejado diferentes nombres tanto del mercado nacional con una experiencia en el futbol mexicano, como también se han unido a la baraja algunos nombres que podrían arribar al balompié azteca.

Entre los nombres que han circulado en diferentes reportes como Renato Paiva, Gabriel Heinze y Fernando Gago, se tiene que incluir a la lista Gabriel Milito. Por otro lado, en el mercado nacional, Víctor Manuel Vucetich y Benjamín Mora también están en la baraja de candidatos.

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