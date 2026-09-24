La millonaria cifra que ganaba Memo Ochoa en el América; así lo exhibió ex compañero

Se sabe que los salarios de los futbolistas son estrafalarios, sin embargo el Mono Osuna no dudó en revelar la millonaria cantidad que Memo Ochoa recibía cuando volvió al América. En medio de las conversaciones que sostenía con sus compañeros en la actual temporada de La Granja, confesó que él nunca tuvo ganancias multimillonarias… comaprándolas con figuras como el seis veces mundialista.

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¿Cuánto ganó Memo Ochoa cuando volvió al América?

Desde el primer instante que ocurrió aquel movimiento, se indicó que las pretensiones salariales del arquero fueron altísimas. Se sabe que en el ámbito familiar siempre se priorizó la estadía en Europa, por eso cuando en 2019 regresó para su segunda etapa en América, la situación tuvo que ser altamente conveniente. En ese sentido, ese tipo de datos no se ventilan a los medios, incluso por temas de seguridad.

Sin embargo, en medio del reality de TV Azteca, el ex jugador contó a sus compañeros que en América… Memo Ochoa era una superestrella en todos los sentidos. Según las palabras del Mono Osuna, la leyenda del arco mexicano ganaba cerca de 6 millones de pesos al mes. En total, ganaba 72 millones al año, durante 3 años y medio que se mantuvo en Coapa antes de partir a la Salernitana.

Esto causó bastante eco en el medio, pues aunque de cierta forma era evidente, sorprenden completamente las cantidades que se apostaron en esos momentos por la figura internacional mexicana. Allí se evidenció la diferencia de ganancias entre futbolistas, pues mientras Memo Ochoa recibía alrededor de 4 millones de dólares al año, Osuna confesó que lo máximo que ganó… fueron 750 mil pesos al mes. Y dicha cantidad la recibió cuando jugaba para Monarca Morelia.

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¿A qué se dedica Guillermo Ochoa en la actualidad?

Tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA, Memo Ochoa anunció el final de su carrera como futbolista profesional. Recientemente se le ha visto en diversos eventos, donde se hizo viral una interacción que tuvo son Speed. Sin embargo, en la actualidad se ha hablado de proyectos en conjunto que tiene con América y la FIFA para ayudar a las infancias para acceder al mundo del futbol en México y Centroamérica. Además, estaría preparándose en cursos de gerencia deportiva de alta gama en la propia FIFA.