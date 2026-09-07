Un día jugó para Club América, conquistó la gloria y hoy participa en La Granja VIP Segunda Temporada

Mientras América tiene refuerzos que no cumplieron las expectativas, también tiene ex jugadores que viven momentos increíbles fuera del futbol. Uno de ellos, después de retirarse de las canchas, encontró nuevos desafíos en la televisión y participa en La Granja VIP.

Con el comienzo de La Granja VIP - Segunda Temporada, Mario “el Mono” Osuna volvió a convertirse en protagonista de un reality. El ex mediocampista fue confirmado como uno de los participantes del programa de TV Azteca, luego de haber tenido experiencias anteriores en proyectos de entretenimiento y competencia deportiva.

El ex América que participa en La Granja VIP

El “Mono” llega a La Granja VIP después de haber participado en Exatlón México, donde consiguió convertirse en campeón de la edición 2025 en la rama varonil.

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Su llegada al nuevo reality es otro capítulo de su etapa fuera del futbol profesional. Osuna aseguró que busca conocer una nueva versión de sí mismo y prometió aportar alegría y diversión durante el encierro.

Los detalles del ex América

Osuna surgió de las fuerzas básicas de Dorados de Sinaloa y debutó profesionalmente con el conjunto sinaloense. Durante su carrera también defendió las playeras de Querétaro, Monarcas, América, Mazatlán y Juárez.

Su etapa con América ocurrió en 2021. Llegó como jugador libre para cubrir la baja de Santiago Naveda, quien había sufrido una lesión de larga duración. Sin embargo, su paso por el club fue breve: disputó seis partidos oficiales y sumó 237 minutos.

¿Qué es La Granja VIP?

La Granja VIP es un reality producido por TV Azteca y Fremantle en el que distintas celebridades viven aisladas en una granja. Los participantes deben realizar tareas relacionadas con el campo y enfrentar retos durante la competencia. Lo curioso es que no poseen teléfonos celulares ni comunicación con el exterior.

Entre las actividades aparecen el cuidado de animales, la limpieza de establos, la carga de leña y otras labores rurales. Además, los participantes deben superar pruebas para mantenerse dentro del programa y evitar la eliminación.

