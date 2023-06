Qatar le competirá a la Selección Mexicana, señala Bora Milutinovic

La Selección Mexicana tendrá un enfrentamiento inédito cuando se mida a Qatar en su último partido de la fase de grupos de la Copa Oro 2023, en un choque que no será sencillo ya que el cuadro árabe sabrá competir, aseguró el experimentado Bora Milutinovic.

En una plática en exclusiva el reconocido entrenador serbio que conoce muy bien a ambos equipos, reconoció que Qatar ha trabajado a marchas forzadas para construir un representativo fuerte gracias al fogueo internacional que ha ganado en los últimos años.

De hecho el conjunto qatarí viene de tener una buena participación en la edición anterior de la Copa Oro en la que llegaron hasta las semifinales.

“Esa es la idea de Qatar, estar en Copa América, Copa Oro, porque ellos quieren superarse, el equipo qatarí con su nuevo entrenador Carlos Queiroz, quien es un técnico muy exitoso, espero que ellos puedan superarse, comparándolos con el campeonato mundial, serán muy competitivos”, apuntó.

Milutinovic ha sido parte del crecimiento del futbol de Qatar

Bora Milutinovic conoce bien el proyecto de esta selección árabe ya que dirigió Al-Sadd qatarí de 2004 a 2005, además de ser un embajador cuando fueron los anfitriones de la pasada Copa del Mundo.

“Uno tiene que ser consciente de cómo era Qatar y cómo es ahora, he tenido la suerte de conocer Qatar en el año 84, después en 2005 y no hay comparación, en la ciudad, organización, todo está muy bien porque hay respeto, hay orden y cuando hay orden se pueden lograr cosas que la gente no cree”, explicó.

Para el experimentado técnico ha sido muy importante el orden que le han dado al futbol de este país y seguramente será algo complicado para la Selección Azteca en el juego que tendrán este domingo en el Levi’s Stadium.

Si bien se vivieron momentos caóticos en el cuadro mexicano, Bora vislumbra un cambio al contar con los factores para mejorar.

“En México hay pasión, hay talento, simplemente uno debe de ser consciente qué deben hacer para superarse, pero no puedo hablar de eso porque van a decir ‘Bora inventa cosas’, pero yo pienso que México tiene todo solo debe tener paciencia”, indicó.

Cabe recordar que el serbio fue el entrenador de la Selección Mexicana en el Mundial de 1986 en el que sí se llegó al famoso quinto partido.