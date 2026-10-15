Milwaukee Brewers vs Los Ángeles Dodgers: VER EN VIVO Y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 15 de octubre; juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Milwaukee Brewers Los Angeles Dodgers EN VIVO MLB Grandes Ligas Transmisión EN VIVO del resultado Dodgers Milwaukee

Brewers y Dodgers se enfrentan en el Juego 4 de la Serie de Campeonato, donde la novena de Milwaukee buscará barrer y avanzar a la Serie Mundial, su primera aparición en esa anhelada etapa desde 1982; los miles de aficionados de los angelinos están pendientes del drama de este partido esperando recortar distancias para iniciar una muy complicada remontada en la Liga Nacional.

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El duelo de lanzadores para este jueves 15 de octubre en Dodger Stadium será entre el zurdo Shane Drohan por Cerveceros y Tyler Glasnow por parte de los bicampeones Dodgers, por lo que en él pasa gran parte de la responsabilidad en este intenso juego.

El curioso dato que da esperanza a Dodgers de remontar en el juego 4 de Milwaukee vs Dodgers

En 2004, con Dave Roberts aún como jugador y de los Boston Red Sox, lograron remontar una serie de 3-0 en contra en Serie de Campeonato y ante el gran rival Yankees de Nueva York para ir a la Serie Mundial.

Solo una ocasión en la historia un equipo ha remontado con esa diferencia y Dodgers buscan repetir con Roberts esa hazaña para avanzar a la lucha por el título.

🥶🥶🥶 https://t.co/SPsjd56sIp — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 15, 2026