ÚLTIMA HORA: Entrenador de la Selección Mexicana se hará cargo de un legendario equipo de la capital

Los Diablos Rojos del México, equipo legendario de la capital mexicana, ha anunciado este jueves como su nuevo manager a Benjamín Gil, quien es también el piloto de la Selección Mexicana de Beisbol. En un movimiento que era casi como crónica de un movimiento anunciado, los 18 veces campeón de la Liga Mexicana de Beisbol, a través de posteos de redes sociales y un comunicado de prensa oficializaron la llegada del 5 veces campeón en la LMP.

Benji Gil, como también se le conoce al manager nacido en Tijuana y que como jugador fue campeón de Serie Mundial, deja a los Charros de Jalisco en el verano y se suma a la novena que enfrentó en la Serie del Rey del 2025, temporada en la que habló públicamente de su desinterés por ser manager de Diablos, lo que ahora ha cambiado, arrancando un ciclo que llama la atención por parte de Gil y de los escarlatas.

Benjamín Gil, campeón en Serie del Caribe tendrá como asesor deportivo al ahora exmanager de Diablos, Lorenzo Bundy, lo que será una dupla de miedo para el resto de los equipos en LMB por la altísima competitividad, aunque en el terreno los peloteros desde el jardinero Julián Ornelas hasta Juan Carlos Gamboa, tendrán que demostrar.

Actual manager de la Selección Mexicana de Beisbol, poseedor de un anillo de Serie Mundial como jugador, más de cinco campeonatos en la LMP, ganador de la Serie del Caribe y Mánager del Año (2021). Ahora buscaremos juntos la 19. 🏆👹🇲🇽 Bienvenido, Benji. https://t.co/IXcJMXFhqC — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) October 15, 2026

Todo apuntaba a que Benjamín Gil sería el nuevo manager de los Diablos Rojos

En la cronología de los eventos, primero Diablos anunció que Bundy, manager que los hizo bicampeones, dejaba su puesto y ahora sería un asesor deportivo, y con esa partida comenzó a zonar fuerte que Gil se encaminaba a la Ciudad de México para dirigir a los pingos.

Posteriormente los Charros, con todos esos rumores confirmaron que el exjugador con Anaheim en MLB, no iba a regresar como su manager en el verano lo que agitó más los rumores.

Posteos y publicaciones del parador en corto Juan Carlos Gamboa y Julián Ornelas, también intensificaron la idea de que Gil ya hacía sus maletas en el verano.

El Matador llegó al infierno. 😈🔥 https://t.co/qM31LoHzM7 — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) October 15, 2026

El día que Benjamín Gil dijo que no iba a ir a Diablos Rojos; hoy jueves 15 de octubre, es anunciado como su manager

En el marco se la Serie del Rey del 2025 en la que Diablos vencieron a Charros, Benjamín Gil dijo en conferencia de prensa, la molestía que le provocó escuchar y ver a aficionados que gritaban groserías e insultaban, creyendo que eso no debería de representar al beisbol y a Diablos, por lo que eso le parecía negativo para eventualmente ser su manejador.

Hoy eso se recuerda cuando Gil ha firmado con Diablos.

"Hubo 21 mil personas en el juego... esa es una entrada de un juego de Spring training en MLB. Para mí no pesa el estadio no pesa, la afición y me da risa, son mal educados, lo que sí no me dan ganas es ser manager de Diablos, porque debe haber respeto. Les firmo autógrafos y fotos y me quedo a tomar fotos hasta la hora que sea y responder con groserías, pues no es la gente que quieres representar, pero no hablo de toda la gente. Quizás me equivoque, pero es desagradable que griten groserías".