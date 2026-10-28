Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays: ver EN VIVO y GRATIS resultado de la transmisión del Juego 4 de la Serie Mundial de MLB HOY martes 27 de octubre en Tropicana Field

Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays

Los Tampa Bay Rays han caído en tres juegos consecutivos ante los Milwaukee Brewers en la Serie Mundial 2026. En casa en el Juego 3 en Tropicana Field les pegaron una plaiza por 10-1 ante la expectativa de la afición y de un Jonathan Aranda que no fue colocado en el line up hasta el ocaso del partido. Este martes si no ganan y no logran descontar los Rays los Brewers serán campeones en patio ajeno.

Brewers terminaron una racha de 44 años de no ser campeones y de vencer y salir con la victoria tendrían el honor de inaugurar sus vitrinas que están escasas de campeonatos.

En Milwaukee esperan tener ese primer título y festejar como campeones de Serie Mundial.

Los Rays han contado con esa misma mala suerte de nunca haber sido campeones en la MLB. Y esta sería la tercera ocasión que llegan pero no lo logran, las anteriores fueron en 2008 en contra de Philadelphia.

Y más recientemente en contra de Dodgers perdiendo en el 2020, por lo que un nuevo descalabro de este tipo sería fatal para la organización de Tampa.

May Day #WinOurWay https://t.co/kUeMPGfmEJ — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 27, 2026

Game 4 in sight #ForTampaBay | #WorldSeries https://t.co/20sX0tozWh — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) October 27, 2026

¿En qué estadio se juega el Juego 4 de Brewers vs Rays?

El Juego 4 de la Serie Mundial 2026 entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays se disputa este martes 27 de octubre en el Tropicana Field, el cual está ubicado en St. Petersburg, Florida, Estados Unidos. El encuentro está programado para comenzar a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Este recinto es la casa de los Tampa Bay Rays y tiene un significado especial para esta Serie Mundial, pues volvió a recibir el gran Clásico de Otoño después de los daños que sufrió durante el huracán Milton en octubre de 2024. Tras el desastre natural, los Rays disputaron sus encuentros como locales de la temporada 2025 en el George M. Steinbrenner Field

Clima no será factor de preocupación en el Tropicana Field hoy 27 de octubre 2026

El clima no será algo preocupante para el Juego 4 de Brewers vs Rays, debido a que el Tropicana Field cuenta con un techo fijo que protege el terreno de juego de la lluvia, el viento y otras condiciones meteorológicas.

A diferencia de los estadios abiertos de las Grandes Ligas, el recinto de Tampa Bay ofrece condiciones controladas para los jugadores y aficionados. Por ello, aunque se registren precipitaciones o cambios de temperatura en St. Petersburg, no se espera que afecten directamente el desarrollo del encuentro.

¿Cuánto costaron los boletos para el Juego 4 de Brewers Rays?

Los boletos para el Juego 4 de Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays tuvieron precios elevados, como era de esperarse para un potencial cierre de la Serie Mundial, aunque fueron precios inferiores a los de los 2 primeros encuentros de la Serie Mundial 2026 disputados en Milwaukee. De acuerdo con información de TicketData, el precio mínimo de reventa para asistir al cuarto partido cayó un 12%, hasta ubicarse en aproximadamente 755 dólares, después de que Tampa Bay perdió los primeros dos encuentros de la serie.

¿Qué pasa si Brewers le gana el Juego 4 a los Rays?

Si los Milwaukee Brewers derrotan a Tampa Bay Rays en el Juego 4 de la Serie Mundial 2026, se proclamarán campeones de las Grandes Ligas por primera vez en su historia y conseguirán el título con una barrida de 4-0. Los Cerveceros llegan al encuentro con ventaja de 3-0 después de imponerse 3-2 en el primer partido, 5-4 en el segundo y 10-1 en el tercero. Por lo tanto, necesitan una sola victoria para conquistar el codiciado trofeo de la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Además del campeonato, Milwaukee conseguiría una hazaña histórica: convertirse en el primer equipo desde los Cincinnati Reds de 1976 en ganar la Serie de Campeonato de su liga y la Serie Mundial sin sufrir una sola derrota. En cambio, si Tampa Bay gana el cuarto encuentro, evitará la eliminación y obligará a disputar el Juego 5 el miércoles 28 de octubre, nuevamente en el Tropicana Field. Los Rays necesitarían ganar cuatro partidos consecutivos para remontar la serie, algo que ningún equipo ha conseguido en la historia de la Serie Mundial.