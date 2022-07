Mira el nuevo tráiler de Lord of the Rings Gollum

Lord of the Rings Gollum estaba esperado para ser lanzado en el 2021 y su primer anuncio generando expectativa fue en el 2019, desde entonces no se ha sabido mucho del videojuego manteniéndose en completo misterio para todos los fanáticos de la saga, disfruta del tráiler lleno de paisajes y personajes que te dejarán sorprendido, seguramente a los fanáticos habrá personajes que les generen nostalgia.

The Lord of the Rings™: Gollum™ | Gameplay Reveal

¿Cuándo sale Lord of the Rings Gollum?

El videojuego saldrá el 1 de septiembre del 2022 es desarrollado por Daedalic Entertainment, el título llegará para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series X|S, con la diferencia que la única consola que tarda un poco más en recibir el videojuego será Nintendo, pero aseguran que llegara este mismo año.

Te puede interesar: Consigue gratis la mochila de Assassin´s Creed en Fall Guys

La historia jamás contada de Gollum por fin llega a todas las plataformas, nos situaremos en un viaje fantástico por la tierra media para recuperar el anillo, este objeto fue robado por Bilbo Bolsón, durante el tráiler podemos ver algunas de las criaturas a las que nos vamos a topar durante nuestra travesía como orcos y dragones, mantente escondió entre las sombras mientras analizas el entorno para saber cómo vas a abordar una situación complicada.

Utiliza todo tu ingenio para poder resolver acertijos y no ser capturado por el enemigo, los paisajes se ven sorprendentes y el diseño de personajes tambi9én luce espectacular será cuestión de tiempo para que podamos disfrutar de este increíble título y conocer una historia nunca antes vista por la audiencia.

Te puede interesar: Conoce el simulador para lavar que llega a Xbox Game Pass

Disfruta de contenido original a través de nuestras redes sociales de Azteca Esports y forma parte de la mejor comunidad gamer además de ver las mejores partidas en el mundo de los deportes electrónicos.