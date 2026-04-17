Estos son los PARTIDOS de la MLB 2026 que se jugarán HOY viernes 17 de abril

Un día más ha llegado y, con él, la posibilidad de que los amantes al beisbol disfruten de muchos juegos correspondientes a la temporada 2026 de la MLB, misma que, si bien apenas comenzó, ya ha generado muchas sensaciones en cuanto a los equipos más poderosos se refiere.

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Será durante este viernes 17 de abril cuando la MLB reanude actividades a través de 15 juegos que prometen diversión y espectáculo en el diamante. Vale decir que los compromisos comenzarán desde el mediodía, por lo que es preciso que prestes atención a esta información.

¿Qué juegos se disputarán hoy viernes 17 de abril?

Cubs vs Mets | 12:20 horas.

Guardians vs Orioles | 16:10 horas.

Phillies vs Braves | 16:40 horas.

Pirates vs Rays | 16:45 horas.

Nationals vs Giants | 16:45 horas.

Yankees vs Royals | 17:05 horas.

Marlins vs Brewers | 17:10 horas.

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Red Sox vs Tigers | 17:15 horas.

Twins vs Reds | 18:10 horas.

Astros vs Cardenales | 18:10 horas.

Rockies vs Dodgers | 18:40 horas.

Angels vs Padres | 19:38 horas.

Dbacks vs Blue Jays | 19:40 horas.

Athletics vs White Sox | 19:40 horas.

Mariners vs Rangers | 19:40 horas.

¿Qué equipo domina la MLB actualmente?

La temporada 2026 de la MLB, al menos el inicio de esta, tiene como protagonista a Los Dodgers de Los Ángeles, una escuadra que se ha convertido en la mejor de los últimos años y que, en estos momentos, no solo lidera Zona Oeste de la Nacional, sino que es la mejor de las Grandes Ligas.

Después de 18 juegos disputados, el equipo de Shohei Ohtani suma 14 triunfos y solo 4 derrotas, mismas que la colocan como la escuadra más consistente del campeonato actual. Del mismo modo, el japonés ha demostrado sus virtudes en el diamante y por qué es el beisbolista que más dinero percibe en la temporada actual.

