El último día de beisbol por mucho tiempo está cada vez más cerca

Christian Yelich llegó barrido a segunda base y, durante unos segundos, pareció que la quinta entrada había terminado. El umpire marcó el tercer out. Milwaukee pidió revisar la jugada y las imágenes revelaron que el corredor había llegado antes que la pelota. Lo que siguió fue una de esas explosiones que convierten un juego de Serie Mundial en un clásico instantáneo del beisbol.

Ocho carreras con dos outs. Siete imparables consecutivos. Ningún jonrón. Los Brewers destrozaron a Tampa Bay por 10-1 en el tercer juego de la Serie Mundial y quedaron a una victoria de conquistar el primer campeonato de su historia. Nunca se habían anotado tantas carreras después del segundo out en una entrada del Clásico de Otoño.

Mientras Milwaukee celebra una hazaña que esperó durante generaciones, el beisbol se aproxima a una fecha que podría convertir esta Serie Mundial en el último juego de beisbol en mucho tiempo.

Absolute cinema. The Brewers poured it on during their 8-run inning 🍻 https://t.co/xW61VbBHfl — MLB (@MLB) October 27, 2026

El 1 de diciembre vence el convenio colectivo entre Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores. Si no existe un nuevo acuerdo, los propietarios podrían declarar un cierre patronal desde el 2 de diciembre.

El día que los peloteros podrían desaparecer de MLB

La amenaza ya tiene instrucciones escritas. Dan Halem, segundo al mando de MLB, envió a los propietarios un memorando de 34 páginas con los procedimientos que deberán seguir si comienza el cierre.

Entre las medidas aparece una especialmente extraña para cualquier seguidor. Las páginas oficiales de MLB y sus equipos retirarían imágenes y videos de los peloteros. También desaparecerían fotografías y nombres de jugadores de determinados espacios informativos.

Las organizaciones tendrían prohibido negociar contratos, realizar intercambios y mantener comunicaciones laborales con los integrantes de sus plantillas de Grandes Ligas. Incluso recibirían indicaciones sobre cómo comportarse si se encuentran con un jugador fuera del estadio.

La medida recuerda al cierre patronal de 2021, que se extendió durante 99 días. Aquella negociación terminó a tiempo para disputar una temporada completa, aunque obligó a modificar el calendario.

El dinero amenaza con apagar la temporada 2027

La disputa tiene como protagonista al tope salarial, una fórmula que limitaría el gasto de los equipos en sus plantillas. Los propietarios consideran necesario corregir las diferencias económicas entre las franquicias. El sindicato rechaza una restricción que podría reducir la capacidad de negociación y los ingresos de los jugadores.

Rob Manfred, comisionado de MLB, reconoció que existe una unidad poco habitual entre los dueños para impulsar cambios. Bruce Meyer, dirigente interino del sindicato, ha cuestionado que la liga presente al beisbol como un producto defectuoso precisamente cuando vive una postemporada extraordinaria.

El caso de Milwaukee alimenta la contradicción. Una franquicia sin el poder económico de los gigantes del mercado está a una victoria de convertirse en campeona del mundo.

Scott Boras says it’s best for teams to sign players BEFORE the MLB lockout, Via @ByMcCullough “For many teams, I can make an argument it’s clearly best for them to sign players currently, before the (new) CBA, than it is after. Because they have more freedom to do what they’re going to do. They can react later. Now they can get the talent. They can get what they want.” (https://t.co/m9m2xnyzoD) — Punchoutpitch (@Punchoutpitch) October 22, 2026

El cierre de diciembre no cancelaría automáticamente la temporada. El plazo verdaderamente peligroso llegaría en marzo de 2027, cuando la falta de acuerdo podría obligar a suspender partidos. La historia advierte hasta dónde puede llegar una disputa semejante. En 1994, una huelga provocó la cancelación de la Serie Mundial.

Hoy los Brewers tienen la oportunidad de escribir el final más hermoso de su historia. La pregunta que comienza a recorrer las Grandes Ligas es cuánto habrá que esperar para volver a ver una escena parecida.

