MLB 2026: Estos son los juegos que se disputarán HOY sábado 18 de abril

Las Grandes Ligas siguen su rumbo y, este fin de semana, habrá muchos juegos que los aficionados podrán disfrutar prácticamente de principio a fin. Por tal motivo, es preciso que sepas cuáles son los partidos de la MLB que se disputarán durante hoy sábado 18 de abril del 2026.

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Lo primero a tener en cuenta es que, durante este sábado 18 de abril, habrá un total de 15 partidos que comenzarán desde la mañana y terminarán hasta las últimas horas del día. Si quieres conocer más respecto a los juegos que la MLB tendrá este día, entonces quédate con nosotros.

MLB 2026: ¿Qué juegos habrá hoy sábado 18 de abril?

Yankees vs Royals | 11:35 horas.

Twins vs Reds | 12:10 horas.

Cubs vs Mets | 12:20 horas.

Pirates vs Rays | 14:05 horas.

Nationals vs Giants | 14:05 horas.

Athletics vs White Sox | 14:05 horas.

Marlins vs Brewers | 14:10 horas.

Red Sox vs Tigers | 14:10 horas.

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Guardians vs Orioles | 16:10 horas.

Astros vs Cardenales | 17:10 horas.

Phillies vs Braves | 17:15 horas.

Mariners vs Rangers | 17:15 horas.

Dbacks vs Blue Jays | 18:10 horas.

Rockies vs Dodgers | 18:10 horas.

Angels vs Padres | 19:38 horas.

¿Quién es el jugador más importante de la MLB actualmente?

Desde hace algunas temporadas distintos expertos en la materia consideran que Shohei Ohtani es el mejor jugador que las Grandes Ligas tienen por el hecho de dominar prácticamente todas las posiciones del juego, desde la zona de bateo hasta el apartado de pitcheo en el diamante.

De hecho, reportes indican que el jugador japonés es el que más dinero percibe en la temporada de la MLB, pues si bien su salario es de dos millones de dólares anuales con Los Ángeles Dodgers, por patrocinios y acuerdos exteriores suma alrededor de 125 millones de dólares más.