MLB: Este es el nuevo destino de Max Scherzer, tres veces ganador del Cy Young

Los Azulejos de Toronto han sacado un as bajo la manga: el lanzador estelar Max Scherzer, ganador de tres premios Cy Young, llegará a Canadá con un contrato de un año y 15.5 millones de dólares, confirmó una fuente cercana a las negociaciones a The Associated Press.

El acuerdo, pendiente de revisión médica, marca un giro audaz para los Azulejos, que buscan revitalizar su rotación tras una decepcionante temporada 2024 (74-88) y una sequía de victorias en playoffs desde 2016.

Max Scherzer, de 40 años, se une a un equipo que ha fracasado en sus últimos tres intentos de avanzar en la ronda de comodines.

Max Scherzer: riesgo y experiencia

El derecho llega con interrogantes físicas: en 2024, Max Scherzer solo abrió nueve juegos con Texas (marca de 2-4, efectividad de 3.95), tras una cirugía en la espalda baja y dos lesiones posteriores (hombro y muslo).

Sin embargo, su legado es innegable: 214 victorias en MLB, 3,367 ponches y ocho selecciones al Juego de Estrellas.



Toronto apuesta por su veteranía para liderar una rotación que incluye a Kevin Gausman, el puertorriqueño José Berríos y Chris Bassitt, además de promesas como el cubano Yariel Rodríguez (fichado por $32 millones en febrero) y el novato Bowden Francis.

Los Azulejos y su invierno

La llegada de Max Scherzer es el segundo movimiento clave de Toronto tras firmar al jardinero venezolano Anthony Santander ($92.5 millones por cinco años).

Pero la directiva aún arrastra frustraciones: quedaron fuera de la puja por Shohei Ohtani, no lograron al dominicano Juan Soto (ahora en los Mets) y fueron finalistas derrotados por el japonés Roki Sasaki, quien eligió a los Dodgers.

Pese a los tropiezos, los Azulejos insisten en competir. Scherzer, aunque en el ocaso de su carrera, representa un puente entre el presente y el futuro.



Con este fichaje, Toronto envía un mensaje claro: no se conforman con reconstruir. Max Scherzer, incluso a 40 años, es un símbolo de urgencia.

La pregunta ahora es si su brazo resistirá el invierno canadiense… y si su magia en el montículo revivirá una era ganadora que los fanáticos añoran desde hace casi una década.