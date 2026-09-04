MLB 2026: Estos son los PARTIDOS que habrá HOY viernes 4 de septiembre

Este viernes 4 de septiembre la temporada 2026 de la MLB presenta una de las jornadas más intensas en cuanto a partidos se refiere con miras al inicio de los playoffs, motivo por el cual es necesario que conozcas todos los detalles al respecto de lo que ocurrirá este día.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Será durante este viernes 4 de septiembre cuando la MLB presente un total de 15 compromisos a lo largo del día, pues mientras el primero comenzará cerca de las 12 de la tarde, el último está programado para después de las 8 de la noche, tiempo centro de la República Mexicana.

¿Qué partidos presenta la MLB hoy viernes 4 de septiembre?

Guardians vs Tigers | 12:10 horas.

Reds vs Brewers | 16:10 horas.

Phillies vs Braves | 15:45 horas.

Pirates vs Angels | 17:05 horas.

Orioles vs Red Sox | 17:10 horas.

Mets vs Giants | 17:10 horas.

Marlins vs Cubs | 17:10 horas.

White Sox vs Twins | 17:40 horas.

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Rangers vs Rays | 18:05 horas.

Astros vs Dbacks | 18:10 horas.

Royals vs Blue Jays | 18:10 horas.

Rockies vs Cardenales | 18:40 horas.

Padres vs Yankees | 19:40 horas.

Mariners vs Athletics | 20:10 horas.

Dodgers vs Nationals | 20:10 horas.

¿Qué equipos tienen más derrotas en la temporada 2026 de la MLB?

La temporada 2026 de la MLB está por terminar y, mientras en la zona alta equipos como los Dodgers o los Brewers se perfilan como favoritos a la Serie Mundial, del otro lado de la moneda se vislumbran escuadras que destacan por la cantidad de derrotas que suman hasta ahora.

En la Liga Americana, por ejemplo, los Angels destacan con más de 85 descalabros hasta ahora, mientras que los Royals suman casi 80 derrotas. En la Liga Nacional, por su parte, los Rockies y los Mets están en los últimos lugares de su división con alrededor de 80 partidos perdidos por equipo.