MLB 2026: Horarios en México de los 9 PARTIDOS de HOY jueves 3 de septiembre

La temporada 2026 de la MLB sigue su rumbo y, durante este jueves 3 de septiembre, las Grandes Ligas presentarán una jornada corta en relación a días anteriores, aunque esto no exime que los duelos que se lleven a cabo sean entretenidos y vibrantes para la afición.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Será durante hoy jueves 3 de septiembre que la MLB presente un total de nueve compromisos a lo largo del día, esto a unas semanas para que termine la temporada regular y demos paso a los playoffs; es decir, la mejor época del año. Ahora bien, ¿a qué hora son los partidos de hoy en la República Mexicana?

¿A qué hora son los partidos de hoy en la MLB?

Pirates vs Giants | 10:35 de la mañana.

Guardians vs Blue Jays | 11:10 de la mañana.

Astros vs White Sox | 12:10 de la tarde.

Cubs vs Brewers | 5:15 de la tarde.

Orioles vs Red Sox | 5:15 de la tarde.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Royals vs Marlins | 5:40 de la tarde.

Rangers vs Rays | 6:05 de la tarde.

Mariners vs Athletics | 7:40 de la noche.

Dodgers vs Cardenales | 8:10 de la noche.

¿Cuándo inician los playoffs de la MLB y cuándo es la Serie Mundial?

Será este martes 29 de septiembre cuando las Grandes Ligas comiencen oficialmente con los playoffs de la temporada 2026 a través de las Series de Comodines, mismas que entregarán los últimos boletos a aquellas escuadras que desean formar parte de la siguiente ronda.

Posteriormente, se llevarán a cabo las Series Divisionales durante los primeros días de octubre para dar pase a las Series de Campeonato, mismas que iniciarán el 11 de dicho mes. Finalmente, la Serie Mundial comenzará el viernes 23 de octubre y concluirá el sábado 31 si es que la serie alcanza el séptimo partido.