MLB 2026: Horarios en México de los 9 PARTIDOS de HOY jueves 3 de septiembre
La MLB presentará una serie de entretenidos y llamativos juegos correspondientes a la temporada 2026. ¿Cuáles te llaman más la atención? Conoce todo aquí
La temporada 2026 de la MLB sigue su rumbo y, durante este jueves 3 de septiembre, las Grandes Ligas presentarán una jornada corta en relación a días anteriores, aunque esto no exime que los duelos que se lleven a cabo sean entretenidos y vibrantes para la afición.
MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada
Será durante hoy jueves 3 de septiembre que la MLB presente un total de nueve compromisos a lo largo del día, esto a unas semanas para que termine la temporada regular y demos paso a los playoffs; es decir, la mejor época del año. Ahora bien, ¿a qué hora son los partidos de hoy en la República Mexicana?
¿A qué hora son los partidos de hoy en la MLB?
- Pirates vs Giants | 10:35 de la mañana.
- Guardians vs Blue Jays | 11:10 de la mañana.
- Astros vs White Sox | 12:10 de la tarde.
- Cubs vs Brewers | 5:15 de la tarde.
- Orioles vs Red Sox | 5:15 de la tarde.
#ITFDB presented by Toyo Tires. pic.twitter.com/OFrx2oM4iB— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 2, 2026
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- Royals vs Marlins | 5:40 de la tarde.
- Rangers vs Rays | 6:05 de la tarde.
- Mariners vs Athletics | 7:40 de la noche.
- Dodgers vs Cardenales | 8:10 de la noche.
¿Cuándo inician los playoffs de la MLB y cuándo es la Serie Mundial?
Será este martes 29 de septiembre cuando las Grandes Ligas comiencen oficialmente con los playoffs de la temporada 2026 a través de las Series de Comodines, mismas que entregarán los últimos boletos a aquellas escuadras que desean formar parte de la siguiente ronda.
Posteriormente, se llevarán a cabo las Series Divisionales durante los primeros días de octubre para dar pase a las Series de Campeonato, mismas que iniciarán el 11 de dicho mes. Finalmente, la Serie Mundial comenzará el viernes 23 de octubre y concluirá el sábado 31 si es que la serie alcanza el séptimo partido.