MLB 2026: Horarios de los partidos de HOY miércoles 9 de septiembre
La MLB ha dado a conocer todos los detalles respecto a la jornada de hoy que las Grandes Ligas tendrán. ¿Cuáles serán los horarios en la República?
Este miércoles 9 de septiembre se llevará a cabo una jornada realmente interesante dentro de la temporada 2026 de la MLB, misma que está a punto de terminar para dar paso a los playoffs y, posteriormente, la Serie Mundial, misma que se llevará a cabo el mes de octubre.
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Será este día cuando la MLB presente un total de 15 compromisos, los cuales están estratégicamente colocados a lo largo del día para que los amantes a este deporte no se pierdan ningún detalle al respecto. Por tal motivo, aquí conocerás los horarios de cada juego al interior del país.
¿Qué juegos presenta la MLB hoy miércoles 9 de septiembre?
- Tigers vs Twins | 11:10 horas.
- Athletics vs Blue Jays | 13:05 horas.
- Giants vs Cardenales | 13:45 horas.
- Padres vs Nationals | 14:10 horas.
- Mariners vs Rangers | 14:10 horas.
- Orioles vs Guardians | 16:35 horas.
- Phillies vs Astros | 16:40 horas.
- Marlins vs Mets | 16:40 horas.
Good Morning.#RepBX pic.twitter.com/f01eMtbK1W— New York Yankees (@Yankees) September 8, 2026
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- Red Sox vs Angels | 16:45 horas.
- Yankees vs Rockies | 17:05 horas.
- Braves vs Rays | 17:15 horas.
- White Sox vs Pirates | 17:40 horas.
- Brewers vs Cubs | 17:40 horas.
- Royals vs Dbacks | 17:40 horas.
- Dodgers vs Reds | 20:10 horas.
¿Qué equipo ha sido el más sorpresivo de la temporada 2026 de la MLB hasta ahora?
Contra todos los pronósticos, y cuando nadie apostaba por ellos, los Medias Blancas de Chicago han demostrado ser un equipo a temer en esta temporada 2026 de la MLB gracias a la cantidad de victorias conseguidas hasta ahora, mismas que están a punto de superar la barrera de los 80 triunfos.
En estos momentos, los Chicago White Sox se encuentran en el primer lugar de la zona central de la Liga Americana por encima de otros equipos como los Guardians y los Twins, por lo que se dicen listos para buscar su pase a una hipotética nueva Serie Mundial para ellos.