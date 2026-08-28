MLB 2026: Horarios para México de los 15 partidos de HOY viernes 28 de agosto

La MLB está a punto de llegar a su mejor momento de la temporada, pues estamos a poco menos de un mes para el inicio de los playoffs. Por tal motivo, la jornada de este viernes 28 de agosto puede ser vital para algunas escuadras que están buscando el primer lugar de su respectiva zona.

Será este viernes 28 de agosto cuando la temporada 2026 de la MLB presente un total de 15 compromisos, mismos que se distribuirán a lo largo del día en beneficio de los amantes de las Grandes Ligas. Ahora bien, ¿a qué hora serán estos duelos en la República Mexicana?

¿Qué partidos presenta la MLB hoy viernes 28 de agosto?

Cubs vs Reds | 12:20 horas.

Tigers vs Dodgers | 16:40 horas.

Nationals vs Marlins | 16:45 horas.

Guardians vs Royals | 17:10 horas.

Mets vs Astros | 17:10 horas.

Rays vs Padres | 17:10 horas.

Braves vs Rockies | 17:15 horas.

Yankees vs Red Sox | 17:15 horas.

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Blue Jays vs Mariners | 17:15 horas.

Brewers vs Rangers | 17:40 horas.

Twins vs White Sox | 18:10 horas.

Cardenales vs Pirates | 18:15 horas.

Angels vs Phillies | 19:38 horas.

Athletics vs Orioles | 19:40 horas.

Giants vs Dbacks | 20:15 horas.

¿Quiénes son los favoritos a llegar a la Serie Mundial 2026?