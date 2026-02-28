Así funciona el ABS: Todo lo que debes saber del sistema automático de bolas y strikes de la MLB

El ABS llega en 2026 a la MLB para meterle tecnología a la decisión que es quizás la más controvertida en el béisbol, la sentencia de bolas y strikes. Será la primera temporada completa con este formato disponible día tras día, luego de pruebas extensas en Ligas Menores y apariciones en Spring Training.

El umpire de home seguirá detrás del plato cantando, pero el jugador puede pedir un reto y el sistema decide si la pelota tocó o no la zona. La respuesta aparece, en segundos, en una gráfica que se hace pública tanto para el estadio como para la transmisión televisiva, con datos enviados por una red privada 5G de T-Mobile.

Así funciona el ABS en la MLB

El ABS (Automated Ball-Strike) monitorea cada lanzamiento con precisión y lo compara con la zona específica del bateador. Esa zona se personaliza por la estatura de cada uno. El límite superior está a 53.5 % de la altura del jugador y el inferior a 27 %; siempre con el plato de 17 pulgadas de ancho como referencia.

En cuanto el umpire canta bola o strike, el bateador, pitcher o catcher puede pedir el reto tocándose la gorra o el casco. Es imprescindible que el gesto se haga prácticamente de inmediato y, además, que nadie más que los mencionados anteriormente solicite la revisión, ni siquiera el manager.

Si el reto es exitoso, el equipo lo conserva, pero si el umpire tenía razón, lo pierde.

Desafíos por equipo y cuánto tiempo le agrega al juego

Cada equipo arranca con dos desafíos por juego. En extrainnings, si un club llega sin retos, recibe uno para enfrentar la décima entrada. Si lo usa, obtiene otro para la undécima y así sucesivamente.

MLB ya midió el impacto en tiempo real de la implementación del ABS en 288 juegos de Spring Training en 2025 . En total hubo 4.1 retos por partido y cada uno tomó 13.8 segundos en promedio. En definitiva, fueron cerca de 57 segundos adicionales por juego en promedio, un costo que se puede asumir tranquilamente, sobre todo considerando la disminución en el tiempo de juego que se logró tras la implementación del reloj de pitcheo en 2022.

También se debe considerar que no se permiten retos cuando un jugador de posición está lanzando. Y, si un reto ABS coincide con una revisión de video en la misma jugada, primero se resuelve si es bola o strike y después la revisión en las bases.

Encuestas de Spring Training arroja que cerca del 72 % de aficionados dijo que el sistema mejoró su experiencia y 60 % de jugadores y coaches de Triple-A prefirieron el formato con retos.