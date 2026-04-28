MLB 2026: Estos son los JUEGOS de HOY martes 28 de abril

Este martes 28 de abril se vivirá una de las jornadas más intensas y reñidas de los últimos días dentro de la temporada 2026 de las Grandes Ligas gracias a los juegos de alarido que se vislumbran hoy. Por tal motivo, aquí conocerás qué juegos de la MLB se llevarán a cabo este día.

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Tal y como ha ocurrido en ocasiones distintas, para este martes 28 de abril la MLB presenta un total de 15 compromisos llenos de emoción y actividad en el diamante. Si eres fanático del beisbol y no te quieres perder ninguna información al respecto, aquí conocerás el horario de cada uno de estos.

¿Qué juegos presentará la MLB hoy martes 28 de abril?

Guardians vs Rays | 16:10 horas.

Orioles vs Astros | 16:35 horas.

Reds vs Rockies | 16:40 horas.

Pirates vs Cardenales | 16:40 horas.

Phillies vs GIants | 16:40 horas.

Blue Jays vs Red Sox | 17:07 horas.

Mets vs Nationals | 17:10 horas.

Braves vs Tigers | 17:15 horas.

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Brewers vs Dbacks | 17:40 horas.

White Sox vs Angels | 17:40 horas.

Twins vs Mariners | 17:40 horas.

Rangers vs Yankees | 18:05 horas.

Athletics vs Royals | 19:40 horas.

Padres vs Cubs | 19:40 horas.

Dodgers vs Marlins | 18:10 horas.

El dato que coloca a Shohei Ohtani como el mejor jugador de la MLB

Shohei Ohtani sigue demostrando que es uno de los mejores peloteros de la actualidad en la MLB. Y es que, además de la espectacular temporada pasada que tuvo con Los Dodgers de los Ángeles, en estos momentos el beisbolista japonés ha impuesto una nueva marca en el diamante.

Fue hace unos días cuando Shoei Ohtani impuso la marca de 51 juegos consecutivos que se pone en base, lo cual ayudó a que subiera posiciones dentro del récord histórico de los Dodgers confirmando una extensa racha que lo coloca entre los mejores de la historia.

Además, vale decir que Ohtani es el beisbolista que más dinero ingresa de forma anual dentro de la MLB. Y es que, si bien su sueldo es de poco más de dos millones con Los Dodgers, el nipón recibe más de 125 millones por año gracias a los contratos que tiene fuera del Rey de los Deportes.