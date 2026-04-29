MLB: ¿Qué juegos se disputarán HOY miércoles 29 de abril?

El ombligo de la semana finalmente ha llegado y, con él, la posibilidad de que los amantes de las Grandes Ligas disfruten una jornada más llena de intensidad y dinamismo en el diamante. Ante tal situación, en los próximos párrafos podrás conocer qué juegos de la MLB se disputarán hoy miércoles 29 de abril.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Será este miércoles 29 de abril cuando se lleven a cabo un total de 15 compromisos correspondientes a la MLB a través de juegos en donde escuadras como los Guardians, los Yankees, los Astros, los Blue Jays y los White Sox buscarán recuperar la sonrisa en el terreno de juego.

¿Qué juegos de la MLB se disputan hoy miércoles 29 de abril?

Guardians vs Rays | 11:10 horas.

White Sox vs Angels | 11:10 horas.

Twins vs Mariners | 11:40 horas.

Rangers Yankees | 12:35 horas.

Blue Jays vs Red Sox | 13:07 horas.

Dodgers vs Marlins | 13:10 horas.

Padres vs Cubs | 14:10 horas.

Orioles vs Astros | 16:35 horas.

PUCK DROP 🏒⚾️



ERRR… PLAY BALL! pic.twitter.com/dQVK26z4Ad — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 27, 2026

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Phillies vs Giants | 16:40 horas.

Reds vs Rockies | 16:40 horas.

Pirates vs Cardenales | 16:40 horas.

Mets vs Nationals | 17:10 horas.

Braves vs Tigers | 17:15 horas.

Brewers vs Dbacks | 17:40 horas.

Athletics vs Royals | 19:40 horas.

¿Quién es el vigente campeón de la MLB?

El vigente campeón de las Grandes Ligas es nada más y nada menos que los Dodgers de los Ángeles, escuadra que sumó su noveno título de la MLB al vencer en la Serie Mundial pasada a los Blue Jays de Toronto, institución que contaba con la presencia del mexicano Alejandro Kirk.

Este fue el segundo campeonato consecutivo que el equipo de Los Ángeles logró de forma consecutiva, un hecho que no sucedía desde el 2000. Además, el mismo se definió a través de una serie de alarido en donde los Dodgers vencieron a su rival a través de un marcador final de 4-3.