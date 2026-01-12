El BOMBAZO de la MLS que podría valer más que Messi y cambiar el rumbo de la liga

La MLS está decidida a dar un golpe que sacuda al fútbol internacional. Mientras la atención mediática sigue orbitando alrededor de Lionel Messi y el Inter Miami, en los despachos de la liga se cocina un movimiento que podría redefinir el equilibrio de poder y elevar el techo económico del torneo justo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El protagonista sería Josh Sargent, delantero estadounidense con pasado en la Premier League, por quien Toronto FC ya habría presentado una oferta cercana a los 21 millones de dólares al Norwich City. De concretarse, no solo sería uno de los fichajes más caros en la historia de la MLS, sino también una declaración de intenciones: competir de tú a tú con las grandes ligas y frenar la hegemonía del Inter Miami.

Lo llamativo es el contraste. Messi llegó a la MLS como agente libre y Rodrigo De Paul costó alrededor de 17 millones. Sargent, en cambio, rompería el mercado con una transferencia directa, algo que hasta hace pocos años parecía impensado para una franquicia norteamericana.

Back to back. 🥇🥇



Lionel Messi is the 2025 MLS MVP. The first to ever do it. pic.twitter.com/ETLFc0hNyh — Major League Soccer (@MLS) December 9, 2025

¿Por qué la MLS está dispuesta a pagar más que por Messi para su próximo fichaje estrella?

La respuesta está en el contexto. La MLS ya no quiere ser solo una liga de retiro o marketing. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, la liga busca consolidar talento en plena madurez competitiva. Josh Sargent, con experiencia en Bundesliga, Premier League y selección de Estados Unidos, encaja perfectamente en ese perfil.

Además, el fichaje tendría un fuerte valor simbólico: repatriar a un internacional estadounidense que nunca jugó en la MLS y convertirlo en una de sus caras principales en el ciclo mundialista.

Josh Sargent y el mensaje oculto del mercado: frenar al Inter Miami y crecer rumbo a 2026

Este posible bombazo también responde a una necesidad estratégica. La liga no quiere un dominio absoluto del Inter Miami en lo deportivo y lo mediático. Elevar el nivel de otras franquicias, como Toronto FC, es clave para sostener la competitividad.

Sargent suma 29 partidos con la selección de Estados Unidos y llega en un momento donde el mercado valora perfiles consolidados, no promesas. Su regreso a Norteamérica sería una apuesta deportiva, comercial y simbólica.

Si la operación se cierra, la MLS enviará un mensaje claro al mundo: está lista para jugar en las grandes ligas del mercado global y construir su propio relato de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.