La MLS pone PRECIO AL SUEÑO: la cifra MILLONARIA que ofrecen a Griezmann

La MLS mantiene la esperanza de hacer el fichaje bomba de la temporada con el nombre de Antoine Griezmann. El campeón del mundo con Francia analiza una propuesta formal de Orlando City que podría convertir a Antoine Griezmann en uno de los jugadores mejor pagados de la MLS, bajo la figura de Jugador Franquicia, el mecanismo conocido popularmente como Ley Beckham.

El interés no es menor: el mercado de fichajes de la MLS cierra el 26 de marzo y en Florida esperan una respuesta definitiva del delantero del Atlético de Madrid, cuyo contrato en España se extiende hasta junio de 2027.

¿Cuánto dinero le ofrecería Orlando City a Griezmann en la MLS?

De acuerdo con la información que circula en el entorno del club, Orlando City estaría dispuesto a garantizarle un salario cercano a los 12 millones de dólares anuales, cifra que lo colocaría en un rango similar al que percibe Lionel Messi en Inter Miami dentro de la MLS.

Sin embargo, el verdadero impacto económico podría ser mayor. Con acuerdos comerciales y patrocinios vinculados a su imagen, el ingreso total rondaría los 20 millones de dólares por temporada. Esa combinación entre sueldo base y contratos publicitarios es posible gracias a la figura de Jugador Franquicia, herramienta que permite a las franquicias superar el tope salarial para atraer estrellas globales.

Actualmente, Griezmann percibe alrededor de 4 millones de euros anuales en el Atlético de Madrid. Desde el punto de vista financiero, el salto a la MLS representaría un incremento sustancial, además de abrirle la puerta a un mercado con enorme exposición mediática en Estados Unidos, especialmente rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Delanteros latinos destacan en la MLS: goles y figuras de la temporada

El impacto deportivo y contractual en Atlético de Madrid y la MLS

Más allá del dinero, la decisión también tiene aristas deportivas. En el esquema de Diego Simeone, el francés no es considerado inamovible. La competencia con Julian Alvarez y Alexander Sorloth ha reducido su protagonismo en momentos clave.

En Orlando, en cambio, tendría galones de líder y continuidad asegurada. La liga, por su parte, reforzaría su estrategia de atraer figuras europeas en plenitud competitiva, no solo en etapa final de carrera.

Desde lo contractual, el Atlético no pondría obstáculos si el jugador decide salir antes de 2027, siempre que las condiciones beneficien a todas las partes. El único dilema inmediato es el calendario: si firma antes del cierre del mercado en marzo, no podría disputar una eventual final de Copa del Rey programada para abril.

Para la comunidad latina en Estados Unidos, la posible llegada de Griezmann a la MLS no es solo un fichaje más. Es una señal de que el futbol norteamericano sigue creciendo en ambición, inversión y atractivo global.