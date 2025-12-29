La MLS ya está entre las GRANDES y este Top 10 lo CONFIRMA

Durante años, la Major League Soccer (MLS) fue vista como un proyecto en construcción, una liga joven que aspiraba a crecer bajo la sombra de los grandes torneos europeos y sudamericanos. Hoy, los números cuentan una historia distinta: la MLS ya es una de las 10 ligas más vistas del mundo, un logro que confirma su consolidación global y redefine el mapa del fútbol internacional.

De acuerdo con un ranking publicado por Sportsdunia, medio especializado en análisis y audiencias deportivas, la liga de Estados Unidos se ubicó en el sexto lugar mundial, superando a campeonatos con décadas de tradición como el Brasileirao y otros torneos históricos. Un dato que no solo sorprende, sino que refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo futbolero.

El efecto MLS: figuras, estrategia y un mercado latino clave

El crecimiento de la MLS no es casualidad. La llegada de Lionel Messi al Inter Miami fue el punto de inflexión mediático, pero el fenómeno va mucho más allá de una sola figura. La liga ha apostado por infraestructura moderna, expansión de franquicias, acuerdos globales de transmisión y una narrativa pensada para el espectador joven y multicultural.

En ese escenario, la comunidad latina en Estados Unidos juega un rol determinante. Millones de aficionados consumen la MLS desde las gradas, la televisión y las plataformas digitales, impulsando la audiencia y la relevancia del torneo. Para muchos latinos, la liga dejó de ser “alternativa” y se convirtió en parte central de su identidad deportiva.

América pisa fuerte y desafía la hegemonía europea

El ranking confirma que el dominio europeo sigue vigente, con la Premier League en la cima, seguida por LaLiga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1. Sin embargo, el dato clave está en lo que ocurre detrás: América avanza.

La MLS aparece en el sexto puesto, seguida por el Brasileirao en séptimo y la Liga MX en octavo lugar, superando incluso a ligas como la portuguesa y la Eredivisie. Un detalle no menor es la ausencia de la liga argentina en el Top 10, algo impensado años atrás.

Que solo tres ligas del continente americano estén en este listado confirma una tendencia clara: el fútbol ya no se consume solo desde Europa. Estados Unidos y México se han convertido en mercados clave, con audiencias masivas y un potencial comercial que las grandes marcas ya no ignoran.

La MLS, antes cuestionada, hoy responde con datos. Y esos números la colocan, sin discusión, entre las grandes del planeta.