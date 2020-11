La MLS, el nuevo destino de Javier ”Vasco” Aguirre, estaría a una firma de llegar al futbol de los Estados Unidos.

Este fin de semana se termina la temporada regular 2020 de la MLS, pero los equipos ya comienzan a planificar de cara al 2021, donde el entrenador mexicano Javier Aguirre podría llegar al banquillo del Galaxy, aunque negó esa posibilidad.

“No es nuevo esto de la MLS. Hace algún tiempo me entrevistaron dos equipos. La MLS no es algo que me disguste, me llama la atención. Claro que me gusta mucho la MLS que ha crecido bastante y… ¿estoy cerca? Sí, estoy cerca”, afirmó Aguirre a TUDN.



El mexicano Javier Aguirre es opción para el Galaxy, se podría encontrar con los mexicanos Javier Hernández y Jonathan dos Santos, jugadores que son referentes del club, más allá del pésimo torneo que ha tenido “Chicharito” en el que sólo registra un gol.



Candidatos para dirigir a Galaxy

Miguel Herrera, pese a tener contrato con el América es candidato para llegar a Los Angeles, ademas de Gabriel Heinze y el colombiano Juan Carlos Osorio, recientemente despedido del Atlético Nacional.