Miguel Herrera apunta para dirigir en la MLS, ¿Galaxy es una opción real?

El entrenador del Miguel Herrera, quién hace unas semanas fue despedido del América por malos resultados y por una conducta inapropiada en las semifinales de la Liga de campeones de la CONCACAF, es por eso que ahora el Piojo busca nuevos horizontes y la MLS es una opción para el estratega de 52 años.

Muchos se ha dicho del futuro en los banquillos de Herrera Aguirre, en los últimos días lo han ligado con Cruz Azul, equipo que se quedó sin entrenador luego de la repentina renuncia del uruguayo Robert Dante Siboldi por desacuerdos con la directiva de la Máquina, uno de los grandes impedimentos para que el Piojo llegue a la Noria es el aspecto económico.

En entrevista con Marca Claro, el entrenador mexicano comentó lo siguiente: “No me desagrada la MLS. Me han llamado de otros lados, de Arabia, de China, pero no me llama la atención eso en este momento”, con estas declaraciones se reactivan los rumores que lo acomodan en el Galaxy de los Ángeles, equipo que sufrió esta temporada en lo futbolístico y despidió a su entrenador, el argentino Guillermo Barros Schelotto.

Además Herrera comentó que si hubiera una oferta del futbol mexicano la pensaría y manejaría, aunque reconoció que en el balompie de Europa lohan buscado, también se mostró contento e ilusionado, pues su nomnbre es vinculado a varios equipos.

Trayectoria de Miguel Herrera como entrenador



Herrera ha tenido una gran trayectoria como entrenador dirigió a Atlante, Tecos, Veracruz, Rayados de Monterrey, equipo con el que llegó a dos finales de Liga MX, en el Apertura 2004 perdieron contra Pumas, mientras que un años después el Apertura 2005 cayeron ante Toluca de Vicente Sánchez, Carlos Esquivel y Sinha; en el América llegó su gran oportunidad como entrenador, con el cuadro de Coapa ganó dos ligas, en el Clausura 2013 y Apertura 2018, ambas las logró ante Cruz Azul, su talismán en partidos importantes.