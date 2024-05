El emotivo mensaje que le envió Modric a Toni Kroos

Toni Kroos ha sorprendido al mundo del futbol tras tomar la decisión de decirle adiós al futbol. El futbolista alemán colgará los botines luego de su participación con Alemania en la Eurocopa 2024. El actual jugador del Real Madrid ha decidido retirarse de esta manera, en su mejor nivel, ya que quiere ser recordado de esa manera.

Uno de los jugadores con los que hizo una dupla histórica, una que le dio varias Champions League al conjunto merengue, fue al lado de Luka Moric, el jugador croata y el alemán se entendieron de maravilla dentro del campo, así como fuera del mismo.

Modric, rendido ante Kroos

El jugador de Croacia decidió dejarle un sentido mensaje en sus redes sociales antes de su partida.

“Se me hace difícil escribir estas palabras. El mundo del fútbol está triste porque se va un futbolista histórico, y te reconozco que yo también estoy muy triste. Amigo, eres una leyenda de este deporte y una leyenda del Real Madrid. He disfrutado mucho jugando a tu lado. De verdad que ha sido un honor compartir el centro del campo del Real Madrid contigo. Tienes unas cualidades que te hacen un futbolista único y especial, y ya no habrá otro Toni Kroos. Lo has conseguido todo pero todavía te queda una. Juntos a por la 15", fueron las palabras de Modric hacía Kroos.

El mundo del futbol despide a Toni Kroos

El Real Madrid aún tiene una cuenta pendiente, la de la final de la Champions League que estarán disputando ante el Borussia Dortmund en Wembley. El conjunto merengue atraviesa una gran campaña en la que ya levantó el trofeo de la liga española.

Muchos otros ex compañeros le dejaron mensajes en sus redes a Toni Kroos, entre ellos Cristiano Ronaldo, Casemiro, James Rodríguez o Iker Casillas. El alemán deja un legado en el futbol de su país y será recordado por su elegancia en el conjunto merengue.

