Turco Mohamed revela lo que tiene el Toluca y lo que le falta a Pumas

Antonio Mohamed ha llegado para devolver a la gloria al cuadro del Toluca. El estratega argentino tuvo unos meses de descanso tras su sorpresiva salida de los Pumas. Ahora, se siente listo para volver a dirigir a un club en el futbol mexicano.

El Turco aprovechó su presentación para dejarle un recadito a los Pumas, equipo del cual salió de manera inesperada en los últimos meses. Para Tony, algo que le falta a los felinos es fichar y tener más herramientas en el campo para llegar a una nueva final.

“Primero que nada agradecer a México, que es mi casa, está de más decirlo, llevo más de la mitad de mi vida en este hermoso país; mis hijos nacieron aquí, entonces, cuando Toluca me habló no lo dudé un segundo, porque es una institución que está buscando lo que uno pretende: estar peleando un campeonato, y te dan las herramientas que un cuerpo técnico necesita para buscar la excelencia”, dijo el ex técnico de los Pumas de la UNAM.

Te puede interesar: Pumas PRESUME récord positivo en el Apertura 2024

La figura, la sorpresa y la decepción de la final del Apertura 2024

Mohamed confía en que puede campeonar con el Toluca

Para Tony está será una buena oportunidad para volver a coronarse en el futbol mexicano, después de haberlo logrado con clubes como América o Rayados de Monterrey.



“Se está buscando también la excelencia. Estoy seguro que cuando caiga uno van a caer seguidos. Obviamente que existe la presión. Al ponerme la chaqueta (de Toluca) asumo la mochila de la responsabilidad, como la tienen todos los que están trabajando aquí, pero es una responsabilidad que a mí me gustan me tomé. Estoy con toda la ilusión de asumir esa responsabilidad, la responsabilidad es de todos, tenemos la ilusión y esperemos poder acertar en cada decisión que tomemos”, sentenció Mohamed.

Los Diablos Rojos del Toluca dejaron una pobre imagen tras la serie ante América, en la que no pudieron hacer mucho tras un torneo impecable con Paulinho como gran referencia en el ataque choricero.

Te puede interesar: El mediocampista de Pumas que busca fichar el Turco Mohamed a Toluca