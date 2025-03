La palabra del “Turco” Mohamed tras golear al Puebla

Los Diablos Rojos de Toluca vencieron 0-3 a la Franja del Puebla en calidad de visitante en partido correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX .

Las anotaciones por parte del “Chorizo Power” fueron de Jesús Gallardo en el minuto del 15 del primer tiempo, en la parte complementaria cayeron los tantos del delantero portugués Paulinho al 57’ y de Alexis Vega desde los once pasos al 62’, con el cual culminó la goleada de los Mexiquenses en el Estadio Cuauhtémoc.

“Creo que el equipo tiene poder de gol. Lo más importante hoy, a mi entender, es mantener el cero de visitante; ya las últimas dos salidas, tanto Juárez y aquí pudimos mantener el cero. El equipo sigue con esa cuota goleadora importante y todos los días vamos creciendo. La competencia interna que se generó con los delanteros y los goles es buenísima porque eso hace que todos quieran jugar y eso hace que el nivel de la parte colectiva siga creciendo”, comentó Antonio “Turco” Mohamed en la rueda de prensa posterior a sumar su séptimo triunfo en el banquillo del Toluca.

Gol de Alexis Vega: Puebla 0-3 Toluca | Jornada 12 del Clausura 2025

¿Toluca y Antonio Mohamed ya piensan en la Liguilla del Clausura 2025?

Con el triunfo ante el Puebla el Toluca sumó tres puntos para llegar a las 24 unidades en el Clausura 2025 tras 12 jornadas, por lo que escalaron a la tercer posición del campeonato a falta de disputarse el resto de la jornada; sólo podría caer en caso de que los Tigres de Nuevo León logren vencer a Santos Laguna y llegar a 25 puntos y desplazarlos al cuarto lugar.

“Nosotros no podemos pensar más lejos del próximo partido, no podemos pensar en Liguilla, tenemos que pensar en el próximo partido, tenemos que seguir mejorando. Todavía estamos lejos del techo, a mi entender el equipo tiene todavía mucho para dar, nos falta todavía crecer en el entendimiento de los partidos, cómo tenemos que jugarlos. A veces los rivales nos proponen otras situaciones y las tenemos que aceptar y jugar de otra manera, no siempre nos van a dejar jugar como queremos, así que en eso todavía tenemos mucho para crecer”, añadió el director técnico de los Diablos Rojos del Toluca en relación a la clasificación a su primera Liguilla con su nuevo club.

